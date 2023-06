Russell Crowe a Catanzaro, Monteverdi: “Felicissimi di accoglierlo”

“Catanzaro è entusiasta di accogliere una stella internazionale del calibro di Russell Crowe che oggi pomeriggio incontrerà la stampa nella suggestiva sede del Complesso monumentale San Giovanni. Ancora una volta il Magna Graecia Film Festival ha proiettato il Capoluogo di Regione nel firmamento dei grandi eventi, dando lustro al nostro territorio che, grazie alla presenza di ospiti acclamati in tutto il mondo, può far parlare di se ad una platea sempre più ampia. I contenitori culturali della città, come il Complesso San Giovanni e il Teatro Politeama, rappresentano la cornice ideale del magico incontro tra il pubblico e il divo del cinema e della musica che ha scelto di partire, proprio da Catanzaro, per il suo tour nazionale.

La reputazione e la dimensione di una città Capoluogo di Regione si misurano, anche sul fronte culturale, sulla capacità di essere punto di riferimento attrattivo per tutto il territorio e di calamitare l’attenzione e la partecipazione non solo della comunità locale, ma di tutto il panorama nazionale. In tal senso, il connubio che lega il MGFF a Catanzaro è un esempio concreto di virtuosa programmazione, costruita negli anni grazie ad una positiva sinergia tra l’organizzazione guidata da Gianvito Casadonte, l’amministrazione e le altre istituzioni. Un modello attorno a cui declinare il progetto della “Grande Catanzaro” che il sindaco Nicola Fiorita ha presentato, guardando in prospettiva a tutte le opportunità che, dai grandi eventi culturali, possono generarsi per l’indotto e la crescita di un intero tessuto locale.

Grazie a Russell Crowe e al MGFF, Catanzaro si ritaglia la ribalta che merita e che può essere da stimolo per il percorso futuro”.