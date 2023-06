Russell Crowe alla vigilia del suo concerto a Catanzaro: “Tutto il mondo dovrebbe vedere la Calabria”

“Il mondo dovrebbe vedere la Calabria, questa terra è molto bella”. Sono state queste le prime parole pronunciate dal Premio Oscar Russell Crowe al suo arrivo, oggi pomeriggio, al Complesso monumentale San Giovanni di Catanzaro.

Crowe sta tenendo una conferenza stampa in vista del concerto che domani terrà al Teatro Politeama del capoluogo calabrese, con il suo gruppo “”Indoor Garden Party”: si tratta del primo concerto del suo tour in Italia.

A ricevere la star del cinema, il direttore del Magna Graecia Film Festival di Catanzaro, Gianvito Casadonte, promotore dell’evento, e il sindaco del capoluogo calabrese, Nicola Fiorita.

L’attore, arrivato ieri in Calabria, ha espresso parole di profondo apprezzamento per le bellezze della regione, in particolare per Tropea, dove si è soffermato dopo essere sbarcato all’aeroporto di Lamezia Terme.