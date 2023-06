L’attore Russell Crowe a Catanzaro: “Berlusconi? Sarebbe un personaggio da interpretare”

“Il cervello mi dice che sto per dire una cosa che potrebbe suonare anche un pochino irriverente, però insomma Berlusconi sarebbe un ottimo personaggio da interpretare”. Lo ha detto – riporta l’Agi – Russell Crowe, rispondendo a una domanda dei giornalisti a Catanzaro, nel corso di una conferenza stampa in vista del suo concerto in programma domani sera nel capoluogo calabrese.

“In Italia – ha aggiunto il Premio Oscar – ci sono non solo tanti personaggi contemporanei ma anche tanti personaggi storici da interpretare, in questo Paese ci sono tante storie interessanti e accattivanti. Dopo il mio tour per la prima volta farò una vacanza di un mese in Italia, insieme ai miei figli, e potrò anche mettermi a studiare la grammatica dell’Italia”.