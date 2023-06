Corigliano-Rossano: MI’NDUJO diventa set del film con Ettore Bassi

Quando il marketing e la comunicazione vengono messi a servizio anche della promozione del senso culturale di appartenenza e della sensibilizzazione alla preferenza delle produzioni e trasformazioni agroalimentari autentiche e identitarie, si va oltre la semplice commercializzazione di un prodotto seppur di qualità e si apre il dibattito sociale, si smuovono le incrostazioni oicofobiche, si provoca al sorriso e si fa opinione.

È la mission ideale ed imprenditoriale ribadita da MI’NDUJO, rete del cibo calabrese veloce, territoriale e di qualità sempre più nota, apprezzata e ricercata in tutt’Italia che per promuovere l’ultima delle promozioni si è affidata alla tiktoker ed influencer calabrese Noemi Spinetti.

INCALABRIAMOCI è la parola segreta svelata dalla giovanissima influencer che promuove la Calabria attraverso i suoi video e reel di 3 minuti, per ricevere in omaggio un secondo, identitario Apericalabro con una bibita a scelta negli show food MI’NDUJO di Roma e Cosenza.

E proprio quest’ultimo è stato scelto come set per le riprese del film a sfondo sociale Quando soffia il vento, con gli attori Ettore Bassi e Lucia Rossi.

A sceglierlo come location dove girare una delle scene del film è stato proprio il produttore Vito Pasquale Arnone che aveva avuto modo di apprezzare, da cliente, qualche anno fa, atmosfera, accoglienza e qualità della proposta gastronomica.

Ad esprimere soddisfazione per la speciale iniziativa che li ha coinvolti è lo staff di Mi’Ndujo, la rete del primo panino calabrese veloce, territoriale, identitario e di qualità, che coglie l’occasione per ringraziare la produzione e complimentarsi per il tema sociale che ne fa da sfondo.

Scritta e diretta da Mauro Cerminara realizzata in collaborazione con Aido – Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule e prodotta da Vito Pasquale Arnone e da Illusion Factory, il film rientra nella programmazione de Il cinema per il sociale – discutiamone con… l’Aido.

Gli attori noti Bassi e Rossi interpretano rispettivamente Christian ed Eva, Marcello Arnone il commissario Costanzi, Arianna Valentini il ruolo della dottoressa Giulia Sileri e lo stesso Mauro Cerminara i panni del dottor Marco Rossi.

Il prodotto cinematografico sarà presentato a settembre a Mendicino, comunità che ha ospitato parte delle riprese.

Nel film, vediamo gli attori Ettore Bassi e Lucia Rossi che passeggiano e si incontrano davanti al Mi ‘Ndujo, l’unico locale presente nel film.