Carlo Diana (Reset): “Rai Cinema produrrà nuovo docufilm su Marcello Lippi”

«Stiamo preparando un docufilm sulla carriera dell’ex Ct della Juventus e della nazionale italiana Marcello Lippi. Si tratta di una produzione Rai Cinema e speriamo di presentarlo ai Festival del Cinema di Venezia o di Roma tra settembre e ottobre di quest’anno e al FanAst Day per i possessori degli NFT FanAst».

Lo ha dichiarato Carlo Diana, in passato marketing manager della Juventus e attualmente a capo di Reset Marketing insieme a Davide Lippi, intervistato da Gianluca Spadoni, imprenditore e formatore romagnolo creatore di Evolution Forum Business School. Diana ha risposto ad alcune domande di Gianluca Spadoni nel corso della diretta Fanast RFT riservata ai possessori degli NFT del progetto, il primo NFT PHYGITAL sportivo che dà vita a una nuova community pronta a connettere il mondo reale con quello digitale, nato dall’idea di avvicinare in maniera privilegiata 4.444 appassionati del mondo del calcio alla nuova realtà digital sempre più presente nel mondo sportivo e anche ai calciatori – protagonisti del progetto – attraverso experience esclusive (aste riservate, aperitivi, cene, viaggi, video dediche e molto altro) ideate e riservate ai membri della community. Tra i protagonisti del mondo del calcio intervistati fino ad oggi da Gianluca Spadoni ci sono Marcello Lippi, Giorgio Chiellini, Eleonora Goldoni e Leonardo Spinazzola.

Diana ha poi spiegato che c’è un altro progetto importante che coinvolge l’ex Ct della nazionale presso il Marco Polo Sports Center di Viareggio: «Abbiamo scelto non a caso la città di nascita di Marcello Lippi per creare l’academy di un maestro di calcio come lui, una sorta di Università dello sport in cui si può venire ad imparare calcio da tutto il mondo. E questo vale non solo per i giocatori ma anche per allenatori, preparatori e appassionati. È una struttura che si presta benissimo a queste attività perché ha centro medico, campi da calcio a 11, da calcio a 5, calcio a 8, è super moderno e recentemente lo abbiamo allargato anche ad altri sport», ha spiegato Carlo Diana, uno dei fondatori di FanAst RFT.

Ogni mese è prevista un’intervista agli “ambassador” nelle dirette Fanast. Ulteriori informazioni sul sito: https://fanast.io/.