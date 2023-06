Calcio, l’A.S.D. Mirto Crosia vince i playoff di Prima Categoria e conquista il campionato di Promozione

È con un mix di orgoglio, gioia e gratitudine che l’A.S.D. Mirto Crosia celebra una stagione calcistica da incorniciare, coronata dal trionfo nei Playoff di Prima Categoria e dalla conquista del Campionato di Promozione Calabrese.

Il cuore pulsante del calcio mirtese ha fatto sentire la sua potenza, e l’intera comunità è unita nella gioia per questo risultato storico. L’A.S.D. Mirto Crosia si è affermata come un fulmine nel cielo sportivo, catturando l’attenzione di tutti con la sua determinazione, il suo talento e la sua grinta.

Dopo aver combattuto strenuamente in ogni partita e aver superato i playoff con maestria, i nostri guerrieri calcistici hanno guadagnato la tanto agognata salita di categoria. Sono diventati protagonisti di una storia che sarà ricordata a lungo.

Ma non ci siamo fermati qui. La squadra ha brillato anche in Coppa Calabria, dimostrando una volta di più il suo valore e la sua competitività. Con uno spirito battagliero e un calcio spettacolare, abbiamo sfidato avversari temibili e siamo arrivati a un passo dal conquistare il titolo perso solo nella finale.

In questa incredibile avventura, vogliamo ringraziare con tutto il cuore i nostri giocatori. Siete stati degli autentici campioni, sfidando ogni avversità con coraggio e determinazione. Ogni passo, ogni gol, ogni azione sul campo è stata una dimostrazione di impegno e passione. Siete diventati degli eroi per la nostra comunità e per tutto il territorio.

Un applauso speciale va al nostro stimato Mister Carmine Mingrone, che ha lavorato instancabilmente per plasmare la squadra e portarla a nuove vette. La sua dedizione, la sua competenza e la sua visione hanno trasformato i nostri ragazzi in una macchina da gol e successi. Grazie anche a Natale Tedesco, coordinatore dello staff tecnico, che con la sua esperienza e preparazione ha dato un supporto importantissimo alla squadra.

La società desidera esprimere profonda gratitudine all’amministrazione comunale di Crosia, in particolare al Presidente del Consiglio Comunale e delegato allo Sport, Francesco Russo. Il suo incessante sostegno e supporto è stato fondamentale per la nostra crescita e per il raggiungimento dei nostri traguardi.

Senza dimenticare i nostri preziosi sponsor, che con la loro generosità e fiducia hanno reso possibile realizzare questo sogno. Il vostro contributo finanziario e la vostra vicinanza sono stati fondamentali per raggiungere gli obiettivi ambiziosi che ci eravamo prefissati.

Un ringraziamento caloroso va ai nostri tifosi, che hanno dimostrato di essere l’anima pulsante del club. Le vostre voci, i vostri cori e la vostra passione sono stati un combustibile essenziale per il successo della squadra. Avete dimostrato che la forza dei tifosi può fare la differenza e noi siamo grati per il vostro amore infinito per l’A.S.D. Mirto Crosia.

In questa stagione, abbiamo anche avuto il piacere di avere con noi Tommaso, il nostro custode del campo. Tommaso è diventato un membro amato della squadra, conquistando il cuore e la simpatia di tutti con il suo spirito allegro e la sua dedizione.

Infine, desideriamo riconoscere il contributo straordinario del Presidente onorario Natale Le Fosse, che ha abbracciato la nostra società con tutto il suo entusiasmo e il suo talento. La sua presenza si è rivelata un autentico tesoro, fornendo una spinta extra alla nostra squadra e alla nostra ambizione di trionfo.

“Il percorso che abbiamo intrapreso nel 2019 – dichiarano il Presidente Raffaele Pedace e il Co-Presidente Giuseppe Pugliese – ha raggiunto un livello di successo incredibile. Siamo orgogliosi di aver costruito, insieme ad altri preziosissimi dirigenti, un progetto solido e di livello, che ha fatto onore alla nostra comunità e ai valori sportivi”.