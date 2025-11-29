Gli Ambiti Territoriali Sociali di Vibo Valentia, Serra San Bruno e Spilinga annunciano la pubblicazione dell’Avviso per la costituzione dell’Albo delle famiglie affidatarie

Gli Ambiti Territoriali Sociali di Vibo Valentia, Serra San Bruno e Spilinga annunciano con orgoglio la

pubblicazione dell’Avviso per la costituzione dell’Albo delle famiglie affidatarie, un passo

fondamentale per rafforzare la rete di solidarietà e protezione dei minori in difficoltà su tutto il territorio

provinciale.

L’affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno rivolto ai minori e alle loro

famiglie che, per motivi di disagio o difficoltà, non sono momentaneamente in grado di garantire le

necessarie cure affettive, educative e materiali. In questo contesto, l’affido rappresenta una risorsa

preziosa, capace di rispondere in modo concreto ai bisogni dei bambini e di promuovere una cultura

della solidarietà familiare.

“La costituzione dell’Albo delle famiglie affidatarie rappresenta un traguardo importante per i nostri

territori. È il risultato di un lavoro sinergico tra istituzioni, servizi sociali e comunità locali, con

l’obiettivo di offrire ai minori in difficoltà un ambiente familiare accogliente e sicuro. Invitiamo tutte le

famiglie e i cittadini sensibili a questo tema a partecipare attivamente, perché l’affido è un gesto di

grande umanità e responsabilità civile”, dichiarano congiuntamente Enzo Romeo, sindaco del

Comune capofila di Vibo Valentia, Alfredo Barillari, sindaco di Serra San Bruno, ed Enzo Marasco,

sindaco di Spilinga.

Non nasconde la sua soddisfazione l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Vibo Valentia,

Lorenza Scrugli, che ha fortemente voluto la nascita dell’Albo, “frutto di un intenso lavoro – afferma – di progettazione e coordinamento da parte degli uffici dell’ATS di Vibo Valentia, che hanno guidato

con competenza e dedizione l’intero processo, coinvolgendo i Comuni capo Ambito e garantendo

una visione condivisa e inclusiva”.

L’iniziativa mira a selezionare famiglie e persone disponibili all’accoglienza di minori in difficoltà,

attivare percorsi di formazione continua e monitoraggio, costituire una banca dati aggiornata e

funzionale, istituire formalmente l’Albo delle famiglie affidatarie nei tre Ambiti. Possono presentare

domanda coppie con o senza figli, persone singole, residenti o domiciliati nei Comuni appartenenti

agli ATS di Vibo Valentia, Serra San Bruno e Spilinga.

La richiesta di iscrizione all’Albo deve essere presentata utilizzando l’apposito modello disponibile

sui siti istituzionali dei Comuni capofila, facendo riferimento al proprio Comune di residenza.