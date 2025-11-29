Gli Ambiti Territoriali Sociali di Vibo Valentia, Serra San Bruno e Spilinga annunciano la pubblicazione dell’Avviso per la costituzione dell’Albo delle famiglie affidatarie

Gli Ambiti Territoriali Sociali di Vibo Valentia, Serra San Bruno e Spilinga annunciano con orgoglio la
pubblicazione dell’Avviso per la costituzione dell’Albo delle famiglie affidatarie, un passo
fondamentale per rafforzare la rete di solidarietà e protezione dei minori in difficoltà su tutto il territorio
provinciale.
L’affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno rivolto ai minori e alle loro
famiglie che, per motivi di disagio o difficoltà, non sono momentaneamente in grado di garantire le
necessarie cure affettive, educative e materiali. In questo contesto, l’affido rappresenta una risorsa
preziosa, capace di rispondere in modo concreto ai bisogni dei bambini e di promuovere una cultura
della solidarietà familiare.
“La costituzione dell’Albo delle famiglie affidatarie rappresenta un traguardo importante per i nostri
territori. È il risultato di un lavoro sinergico tra istituzioni, servizi sociali e comunità locali, con
l’obiettivo di offrire ai minori in difficoltà un ambiente familiare accogliente e sicuro. Invitiamo tutte le
famiglie e i cittadini sensibili a questo tema a partecipare attivamente, perché l’affido è un gesto di
grande umanità e responsabilità civile”, dichiarano congiuntamente Enzo Romeo, sindaco del
Comune capofila di Vibo Valentia, Alfredo Barillari, sindaco di Serra San Bruno, ed Enzo Marasco,
sindaco di Spilinga.
Non nasconde la sua soddisfazione l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Vibo Valentia,
Lorenza Scrugli, che ha fortemente voluto la nascita dell’Albo, “frutto di un intenso lavoro – afferma – di progettazione e coordinamento da parte degli uffici dell’ATS di Vibo Valentia, che hanno guidato
con competenza e dedizione l’intero processo, coinvolgendo i Comuni capo Ambito e garantendo
una visione condivisa e inclusiva”.
L’iniziativa mira a selezionare famiglie e persone disponibili all’accoglienza di minori in difficoltà,
attivare percorsi di formazione continua e monitoraggio, costituire una banca dati aggiornata e
funzionale, istituire formalmente l’Albo delle famiglie affidatarie nei tre Ambiti. Possono presentare
domanda coppie con o senza figli, persone singole, residenti o domiciliati nei Comuni appartenenti
agli ATS di Vibo Valentia, Serra San Bruno e Spilinga.
La richiesta di iscrizione all’Albo deve essere presentata utilizzando l’apposito modello disponibile
sui siti istituzionali dei Comuni capofila, facendo riferimento al proprio Comune di residenza.
