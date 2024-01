Vibo Valentia, lavori in piazza San Leoluca: da lunedì chiusura del cantiere per consentire l’ordinaria viabilità con la ripresa delle attività scolastiche

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia, in vista della ripresa dell’anno scolastico lunedì 8 gennaio, ha deciso di comune accordo con Sorical di chiudere momentaneamente il cantiere presente in piazza San Leoluca, aperto a causa della rottura di una conduttura idrica nel periodo natalizio, ricoprendo gli scavi con materiale in calcestruzzo magro. In tal modo sarà possibile riaprire completamente la carreggiata consentendo il normale deflusso del traffico e dei mezzi di trasporto pubblico, in attesa dell’arrivo delle nuove basole in materiale lavico, provenienti dalla Sicilia, che verranno installate al posto di quelle rimosse. La scelta di utilizzare calcestruzzo leggero è la soluzione individuata che consentirà di riaprire la strada e, successivamente, di procedere alla rimozione dello stesso sostituendolo in maniera agevole con le basole.

L’amministrazione comunale ringrazia per la tempestività dell’intervento la Sorical, i cui operai e tecnici sono stati a lavoro nel periodo natalizio anche nelle ore notturne pur di addivenire ad una rapida risoluzione della problematica.