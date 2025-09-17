“L’indifferenza è il peso morto della storia” - Antonio Gramsci
Elezioni regionali, Morabito (ex segretario PD Reggio Calabria): “Mio contributo perché Calabria possa diventare terra in cui restare”

“Le elezioni regionali del 5 e 6 ottobre rappresentano una occasione irripetibile per avviare un processo di radicale cambiamento per la nostra Regione. Per questo motivo, ho ritenuto doveroso dare il mio contributo di impegno e passione, affinché la Calabria possa finalmente conoscere una nuova primavera, diventare una terra in cui ritornare perché tante sono le opportunità. Un luogo dove restare ed investire i propri saperi per creare sviluppo e ricchezza in modo equo e sostenibile. Per me, che ho avuto la fortuna di formarmi nel solco dei più nobili ideali della sinistra, a cui rimango saldamente ancorato, l’impegno politico costituisce, da sempre, essenzialmente un servizio a favore dei più emarginati, di coloro che non hanno voce né diritti, di coloro che rinunciano a studiare, persino a curarsi, in quanto costretti a sopravvivere , insomma dei poveri e degli esclusi, che in Calabria sono in numero di uno su due. Ecco, dunque, l’urgenza di misurarmi, di dare il mio contributo per fare della Regione in cui vivo e lavoro, una terra finalmente normale, in cui i diritti e le libertà civili e politiche garantite dalla nostra Costituzione possano trovare concreta attuazione, un libero e sereno svolgimento, senza condizionamenti e barriere. Pertanto, viva la Calabria dei diritti, dell’eguaglianza sostanziale, della bellezza, dell’inclusione, della solidarietà, delle opportunità per tutti, del lavoro dignitoso e sicuro”.

Lo afferma in una nota Antonio Morabito (Ex Segretario Metropolitano del Partito Democratico di RC).

