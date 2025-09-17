Reggio Calabria, “English is Cool”: dal 29 settembre torna la formazione di Confcommercio per imprenditori e dipendenti

Per il terzo anno consecutivo torna English is Cool, l’occasione gratuita per migliorare la conoscenza della lingua inglese con Confcommercio: un appuntamento ormai fisso per titolari e dipendenti delle imprese cittadine. Un progetto che si è consolidato nel tempo, offrendo due cicli di lezioni – uno base e uno avanzato – pensati per rispondere alle esigenze di chi lavora nel commercio, nella ristorazione e nei servizi

Lunedì 29 settembre prende il via il corso base, che si articola in 10 incontri da due ore ciascuno, ogni lunedì, dalle 14 alle 16, presso la sede di Confcommercio di via Zecca. Le lezioni saranno tenute dai docenti di Ih British School che da anni affianca Confcommercio assicurando un approccio pratico ed efficace all’apprendimento della lingua.

L’obiettivo del progetto è semplice e ambizioso allo stesso tempo: rendere gli operatori più pronti ad accogliere e dialogare con i turisti, raccontare i propri prodotti e servizi con sicurezza, contribuire a costruire un’immagine di Reggio Calabria più accogliente, moderna e internazionale.

“English is Cool – sottolinea il direttore di Confcommercio Reggio Calabria, Fabio Giubilo – non è soltanto un corso di lingua. È un’opportunità per creare rete tra commercianti e dipendenti, condividere esperienze e generare nuove collaborazioni. Le ore in aula diventano così momenti di crescita non solo professionale ma anche comunitaria. Il nostro impegno è garantire continuità a un percorso che va oltre il semplice trasferimento di nozioni, trasformandosi in una vera e propria leva strategica per lo sviluppo del territorio. Investire nella formazione dei nostri operatori significa infatti investire nel futuro turistico della città, perché una Reggio davvero accogliente inizia anche dalla capacità di dialogare con chi la visita”.

Per informazioni e iscrizioni al corso base di “English is Cool” è possibile rivolgersi alla sede di Confcommercio Reggio Calabria, in via Zecca, telefonando al numero 0965330853