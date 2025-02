Il vicesindaco Versace a Locri per l’intitolazione dell’Aula magna del Liceo Zaleuco all’Architetto Costantino Dardi

Il commosso ricordo della comunità scolastica e l’omaggio del rappresentante di Palazzo Alvaro: “Sentimenti di gratitudine per un professionista che ha dato tantissimo al nostro territorio”

Il Vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace ha preso parte alla cerimonia di intitolazione dell’Aula Magna del Liceo Zaleuco di Locri all’Architetto Costantino Dardi.

“Oggi – ha affermato Versace – si respira un sentimento di gratitudine verso un professionista che ha dato tantissimo al nostro territorio. Intitolare l’Aula Magna della scuola al suo ideatore, prosegue Versace, era doveroso soprattutto per l’apporto culturale ed artistico che ha dato non solo alla Locride ma all’intero territorio calabrese”.

“Questo istituto – ha concluso il vicesindaco – rappresenta un fiore all’occhiello per la sua comunità che riesce a far emergere quelle che sono le tante eccellenze presenti. Un particolare ringraziamento al sindaco Fontana ed alla dirigente scolastica Serafino per quanto stanno facendo per il territorio e per uno dei plessi scolastici più importanti dell’area metropolitana”.