“StaiAlPasso” – Tappa di Reggio Calabria

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria presenta l’ultima delle tre tappe previste per il 2024 nell’ambito del progetto “StaiAlPasso”.

Questo evento conclusivo si terrà mercoledì 28 agosto 2024, alle ore 18:00, sullo splendido Lungomare Falcomatà, con partenza dal Piazzale Stazione Lido.

“StaiAlPasso” è un progetto che mira a promuovere l’attività fisica come pilastro fondamentale per il benessere dei cittadini, coinvolgendo la comunità in un percorso di camminate salutari. L’invito a partecipare è rivolto a tutti i cittadini della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con un’attenzione particolare a nonni e nipoti, per trascorrere insieme un pomeriggio dedicato al movimento e alla socialità.

Camminare insieme rappresenta un’opportunità per adottare uno stile di vita sano, con benefici significativi sulla salute generale, prevenendo e alleviando molte patologie croniche e migliorando il benessere psicofisico.

La partecipazione è semplice e aperta a tutti: basta indossare scarpe da ginnastica, un abbigliamento comodo e portare con sé la voglia di stare insieme. Un istruttore specializzato sarà presente per guidare i partecipanti lungo il percorso. L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata direttamente al gazebo presente sul luogo di partenza.

Unisciti a noi in questa camminata di gruppo e scopri il piacere di un’attività che ti farà sentire meglio, contribuendo al tempo stesso a costruire una comunità più sana e attiva.

Per ulteriori informazioni sull’evento “StaiAlPasso” di Reggio Calabria, visita il nostro sito web https://www.staialpasso.eu/ e segui i nostri profili Facebook #Staialpasso e Instagram #staialpassorc. Per qualsiasi domanda, contatta il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria ai seguenti recapiti:

Contatti Stampa:

Dipartimento di Prevenzione

ASP di Reggio Calabria

Email: info@staialpasso.eu

Telefono: 0280887094

Ti aspettiamo il 28 agosto per camminare insieme verso una vita più sana!