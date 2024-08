Reggio, gruppo R.E.D. su Arghillà: “Necessario lavoro inter-force e collaborazione tra gli enti locali”. Chiesta commissione ad hoc sul posto

Il gruppo consiliare R.E.D ha depositato questa mattina all’attenzione del Sindaco , del Consiglio Comunale e del Presidente del Consiglio la richiesta di una convocazione speciale per la Commissione Ambiente da fare direttamente ad Arghillà. La situazione di emergenza che vive il quartiere di Arghillà non può rimanere un fatto isolato e non può essere un fatto che interessi solo il Comune di Reggio Calabria , queste le dichiarazioni di Filippo Burrone, Antonino Castorina e del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace. Abbiamo chiesto, spiegano i consiglieri comunali, una convocazione urgente in loco della Commissione Ambiente per avviare un percorso che porti ad un gruppo inter-force che appronti un lavoro specifico sulla zona e che monitori le risorse destinate ad Arghillà ed un piano speciale sulle politiche ambientali ed abitative. Riteniamo concludono i consiglieri comunali del Gruppo R.E.D. che vi sia l’esigenza che tutta le istituzioni lavorino ad un piano speciale per Arghillà con meno spot e più risorse immediate da destinare all’intera zona.