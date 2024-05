San Lorenzo (RC), auto in fiamme: denunciato dai carabinieri un 45enne

I carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo hanno deferito in stato di libertà un 45enne melitese, ritenuto l’autore di un incendio di un’autovettura.

La vicenda risale al novembre scorso, quando nella frazione Chorio del comune di San Lorenzo, i militari dell’Arma sono intervenuti su segnalazione della reale utilizzatrice dell’autovettura, una Fiat 500X, poiché quest’ultimo era stato dato alle fiamme nei pressi dell’abitazione dell’interessata. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco di Melito Porto Salvo che nulla hanno potuto fare per salvare il veicolo andato completamente carbonizzato.

Immediate sono state le indagini dei Carabinieri che sono riusciti ad identificare il responsabile di questo insano gesto. Fondamentale è stato il contributo fornito dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area d’interesse. L’acquisizione e analisi delle relative immagini hanno infatti permesso agli investigatori di cristallizzare il modus operandi dell’autore dell’incendio che in un primo momento si è avvicinato con fare sospetto al vano motore dell’autovettura, cospargendo quest’ultimo con del liquido infiammabile, per poi allontanarsi repentinamente una volta che il veicolo stava iniziando a prendere fuoco.

L’Arma dei Carabinieri è costantemente impegnata nella repressione di questi fenomeni delittuosi che, spesso, celano atti intimidatori o ritorsioni.

Trattandosi di provvedimento in fase di indagini preliminari rimangono salve le successive valutazioni in sede processuale.