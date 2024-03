Locri, il consigliere comunale Marco Cutrona aderisce a Forza Italia

“Credo che la politica sia e debba essere lo strumento per eccellenza al servizio dei cittadini, capace di trovare soluzioni alle problematiche sociali ed indispensabile per realizzare progetti innovativi per l’intera collettività. La mia esperienza nella politica giovanile e studentesca è stata un’occasione formativa che mi ha aiutato a comprendere quanto importante e necessaria sia la partecipazione dei giovani nella costruzione di un futuro solido e migliore per tutti”. Sono queste le parole del consigliere comunale di Locri Marco Cutrona che, dopo un’attenta riflessione, ha deciso di aderire al progetto di Forza Italia. Scelta che lo porterà in futuro ad intraprendere questo nuovo percorso politico, in linea e continuità con l’attivismo civico e sociale che da anni porta avanti.

“Faccio parte – prosegue Cutrona – di un nutrito gruppo di giovani che negli anni ha dimostrato di volersi impegnare con entusiasmo e passione per portare avanti l’idea di una Locri sempre migliore, un progetto che poggia le fondamenta sull’ascolto delle esigenze, sul dialogo con le istituzioni e sulla ricerca di soluzioni concrete ed immediate. Il mio agire politico è improntato ai valori condivisi del bene sociale ovvero dell’intera comunità, perché considero imprescindibile l’equità sociale”. Il consigliere ha sottoscritto la sua adesione formale al partito unendosi così alla squadra insieme a Giovanni Lacopo, da tempo molto vicino a Forza Italia. Obiettivo quello di contribuire alla crescita politica del partito portata avanti in Calabria dall’Onorevole Francesco Cannizzaro.

“Desidero esprimere – conclude Marco Cutrona – la mia profonda gratitudine nei confronti dell’Onorevole Cannizzaro per la vicinanza, la disponibilità e la grande fiducia che ha da subito riposto nella mia persona e nei giovani del nostro territorio. Ritengo che Forza Italia sia il movimento che ad oggi, per numeri ed attivismo, rappresenta indubbiamente un unicum nell’ambito della politica giovanile. Sono convinto che l’entusiasmo che in questi anni ha animato me ed il nostro gruppo di Giovani della città di Locri, sarà il motore propulsore per affrontare le sfide future”.