Reggio: consiglio comunale aperto dedicato alle intimidazioni contro gli amministratori locali

Riunione del Consiglio Comunale, in seduta straordinaria ed aperta, convocata per il giorno 6 Febbraio 2024, alle ore 11.30, che avrà luogo nell’apposita sala delle adunanze del Comune di Siderno, per discutere sul seguente ordine del giorno: “Atti intimidatori contro gli Amministratori Locali. Consegna riconoscimento da parte del Prefetto di Reggio Calabria, dott.ssa Clara Vaccaro, agli studenti dell’I.P.S.I.A. Siderno/Locri per la partecipazione al Progetto promosso dal Ministero dell’Interno, dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito”.

L’Assise consiliare cittadina sarà, infatti, il luogo in cui si tratterà l’importante tema del contrasto agli atti intimidatori nei confronti degli Amministratori locali alla presenza del Prefetto di Reggio Calabria, dott.ssa Clara Vaccaro, e degli studenti dell’I.P.S.I.A. di Locri/Siderno che, con l’occasione, saranno insigniti di un importante riconoscimento da parte della Prefettura di Reggio Calabria per essere stati assoluti protagonisti (insieme ad altri 22 Istituti scolastici del territorio nazionale) nella realizzazione di un progetto di sensibilizzazione sul tema.

Si tratta, in particolare, di un progetto di educazione civica che ha visto coinvolti gli studenti nella trattazione di una tematica di scottante attualità, una questione di vitale importanza per la tenuta delle istituzioni democratiche.

L’ obiettivo fondamentale è quello di sensibilizzare le giovani generazioni alla cittadinanza attiva, nella consapevolezza sia che gli atti intimidatori agli Amministratori locali rappresentano attentato alle libertà democratiche sia delle responsabilità sociali, del valore morale e civile che questo comporta, al fine di formare donne e uomini liberi, in grado di condannare ogni forma di intimidazione, da quelle più esplicite a quelle più subdole.