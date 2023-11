Reggio, 11 milioni di euro per il carcere di Arghillà. Delmastro e Nesci: “Vittoria del governo Meloni”

“Grazie all’incessante lavoro del Governo Meloni, sono stati approvati oggi 21 interventi di edilizia penitenziaria per un valore di 166 milioni.

Tra le misure approvate, anche 11.249.169,28 per la costruzione della caserma presso il carcere Arghillà di Reggio Calabria.

In un contesto economico di lacrime e sangue, abbiamo trovato le risorse necessarie per finanziare quegli interventi necessari per garantire maggior sicurezza e condizioni migliori a chi lavora in carcere e a chi vi è detenuto. Per questo ringrazio il Viceministro Galeazzo Bignami per l’inteso e proficuo lavoro di squadra che ci ha permesso di raggiungere questo importante risultato. Per la sinistra il sovraffollamento si affrontava con provvedimenti svuota carcere, per noi lavorando seriamente sull’edilizia penitenziaria e il risultato di oggi ne è la riprova.

Fieri dell’ottimo lavoro di squadra che ha portato a sbloccare finalmente oltre 11.000.000 di euro per la nuova caserma del carcere Arghillà in pochi mesi di Governo. Il nuovo passo sull’edilizia penitenziaria è garanzia di maggiore sicurezza per uomini e donne della Polizia Penitenziaria, maggiore sicurezza per i cittadini e migliori condizioni per i detenuti, fermo restando la certezza della pena.”.

È quanto dichiarano in una nota il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e il Deputato europeo di Fratelli d’Italia Denis Nesci.