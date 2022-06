Reggio, Save the Children e Istituto Comprensivo “Radice-Alighieri” di Catona uniti per formare i “cittadini digitali” del futuro

intenso corso di formazione portato avanti con estrema professionalità e competenza, ci seguirà per tutto l’anno scolastico supportandoci nel lavoro concreto, in classe, con i discenti.

Il percorso affrontato ha avuto molteplici risvolti positivi, in primis, far sì che gli alunni avanzino verso l’essere cittadini digitali attivi, padroni di strumenti, che gli consentano di esprimere idee in modo creativo, consapevole e sicuro, in modo da poter navigare il presente e progettare il futuro, in secondo luogo la creazione della Newsroom , in corso di allestimento da Save the children nell’aula magna della scuola, laboratorio di creazione cross-mediale, una sorta di mini redazione giornalistica, spazio per acquisire e rafforzare le competenze digitali, aprendosi al mondo virtuale e al territorio e non per ultimo il fattore relazionale e inclusivo, obiettivo primario di qualsiasi comunità educante.

Il progetto prevede due annualità, la prima appena trascorsa, ad oggi sta per concludersi con un risultato ottimale, ha coinvolto tre classi (IIA-IIB-IIE) e dieci docenti che a vario titolo hanno messo in evidenza le loro competenze e soprattutto l’essere gruppo inclusivo.

Le attività previste, in ambito laboratoriale e con l’utilizzo degli strumenti informatici, sono state molteplici ed entusiasmanti, dalla creazione di una voce di wikipedia alla elaborazione di una petizione online, dalla realizzazione e montaggio di un podcast alla stesura di una recensione. Ogni percorso si è svolto in un’ottica di gruppo collaborativo dove i singoli alunni con specifici compiti e responsabilità hanno portato avanti il proprio lavoro, coordinato dai docenti delle classi coinvolte. Il tutto poi è stato messo in rete diffondendo iniziative sociali che hanno trattato di problematiche specifiche del territorio dove è collocata la scuola.

Le nuove voci di wikipedia hanno descritto ed illustrato la storia e l’articolazione del nostro Istituto Comprensivo, il monumento di San Francesco a Catona e la figura di Antonio Caserta (scrittore, giornalista e poeta di Catona).

Le petizioni lanciate online con grandissimo successo hanno portato all’attenzione degli amministratori locali, alcune delle criticità delle strutture scolastiche e sportive di Catona.

I podcast pubblicati sul portale “Spreaker” hanno riguardato film di interesse sociale e libri scritti da autori del nostro territorio.

Ci prepariamo – si legge ancora nel comunicato stampa – ad affrontare il prossimo anno di attività con entusiasmo e decisione, avendo come obiettivo prioritario la diffusione a tutta la comunità scolastica delle competenze acquisite affinché le nuove generazioni si proiettino nel mondo dell’informazione, del digitale e dei social network con coscienza, spirito critico e una maggiore padronanza e controllo degli strumenti innovativi che la tecnologia ci mette a disposizione.