Tutto pronto per il “Carnevale Crotonese”: sfilate di carri allegorici, spettacoli musicali e intrattenimento dedicato ai bambini

L’amministrazione Comunale di Crotone ha programmato una serie di iniziative per il carnevale dedicate alle famiglie e soprattutto ai bambini.

Il “Carnevale Crotonese”, il cartellone degli eventi che si succederanno dal 4 all’11 febbraio prevede, infatti, una serie di appuntamenti ludici e di intrattenimento.

Si parte il 4 febbraio alle 10.30 sul lungomare cittadino con spettacoli di intrattenimento e tante attrazioni per i bambini in collaborazione con la Proloco e il Comitato Esercenti del Lungomare.

Il 9 febbraio, nell’ambito della Carnival Race, la tradizionale sfilata con partenza alle ore 17.00 da piazza Pitagora verso via Roma con la presenza di trampolieri, del duo aereo e di tante altre attrazioni.

Iniziativa promossa dal Club Velico in collaborazione con l’associazione commercianti di via Roma.

Sempre il 9 febbraio alle ore 19.00 in via Roma il concerto dei The Yellows.

L’11 febbraio, protagonista lo scenario del lungomare con alle ore 10.30 spettacolo di intrattenimento e attrazioni per i bambini in collaborazione con la Proloco e il Comitato Esercenti del Lungomare.

A seguire alle ore 16.30 il “Carnevale delle Nazioni” organizzato dall’associazione “Amici del tedesco”.

“Per la prima volta dal nostro insediamento riusciamo a sostenere l’organizzazione di alcuni eventi in occasione del carnevale: abbiamo concentrato l’attenzione su tre giornate, favorendo anzitutto l’intrattenimento per i bambini che tradizionalmente affollano il lungomare cittadino durante le domeniche del periodo e poi sostenendo alcuni consolidati eventi realizzati in città come la Carnival week ed il Carnevale delle Nazioni”, dichiara in merito al cartellone varato il vicesindaco ed assessore allo spettacolo Sandro Cretella.