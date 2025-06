Dipendenti Conad discriminati, Laghi: “Non lasciamoli soli”

“È per questi ragazzi un periodo assai difficile e per questo non devono essere lasciati soli”.

Così il consigliere regionale Ferdinando Laghi sulla vicenda che vede coinvolti alcuni dipendenti del Conad di Via Schiavello, a Castrovillari, alle prese con una dura vertenza di lavoro.

Il capogruppo di De Magistris Presidente in Consiglio regionale ha incontrato i lavoratori – insieme agli avvocati Leonardo Graziadio e Francesco Martire – manifestando la propria solidarietà ma anche la disponibilità a sostenere la loro causa e le loro ragioni. I dipendenti, infatti, sarebbero stati vittime di atteggiamenti discriminatori a motivo della loro adesione alla CGIL.

“Questa vicenda deve essere chiarita fino in fondo – continua Laghi – anche perché non riguarda solo questi lavoratori ma ci coinvolge tutti, in quanto attiene a diritti civili inviolabili. Ed è per questo che c’è bisogno della vicinanza e del sostegno da parte di tutta la comunità.

Il mio augurio – conclude – è quello che, grazie anche al supporto del Sindacato e degli Organismi di controllo preposti, tra cui l’Ispettorato del Lavoro, questa storia possa concludersi nel miglior modo possibile e quindi con il giusto riconoscimento dei diritti di questi dipendenti”.