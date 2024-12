Caruso: “Abbiamo lavorato bene ed in sinergia. Oggi la nostra Istituzione è apprezzata da tutti”

“Il comune è la prima istituzione della città e quindi deve essere la più dignitosa, la più apprezzata. E’ la casa dei cittadini a cui gli stessi cittadini devono potersi rivolgere per trovare risposte alle loro esigenze. In questa ottica, insieme, abbiamo messo in campo un impegno straordinario anche per via delle poche risorse umane presenti, che si attestano in 200 unità di cui 90 in forze alla polizia municipale, ridando dignità all’Ente. Ma non solo. Nel mentre prima i dipendenti comunali erano oggetto di critiche da parte dei cittadini, oggi finalmente ricevo non poche email di apprezzamento che mettono in luce la sensibilità e la competenza dei nostri impiegati”. A dirlo il sindaco di COSENZA Franz Caruso in occasione del tradizionale scambio di auguri con dipendenti, dirigenti, amministratori e consiglieri comunali. “Ciò, ovviamente – ha aggiunto – mi fa molto piacere e ritengo sia frutto dell’amalgama che si è instaurata tra amministratori e personale perché tutti facciamo il nostro dovere a servizio della collettività con puntiglio e dedizione, portando avanti un percorso di crescita importante. Se è vero che ho vissuto con molta difficolta i primi momenti di questa esperienza, perché abbiamo trovato una situazione disastrosa da ogni punto di vista, oggi è altrettanto vero che sono soddisfatto dei risultati raggiunti, lavorando tutti nella stessa direzione. Siamo riusciti a fare tanto tra mille difficoltà, rispettando sempre i valori della legalità e della trasparenza che sono alla base della mia azione amministrativa. Valori e principi che sono stati rispettati per i concorsi interni e le verticalizzazioni e che saranno rispettati anche per i concorsi che a breve bandiremo per rimpinguare la forza lavoro dell’Ente. Ed, infatti, siamo riusciti a superare tante difficoltà economiche e questo consentirà al Comune, dopo 20 anni, di assumere nuovamente”. Rivolgendosi ai tirocinanti che espletano le loro mansioni al Comune, Caruso ha messo in evidenza la valenza della loro presenza. “Siete essenziali – ha detto Caruso – e mi auguro che l’emendamento presentato dalla deputazione calabrese alla legge di bilancio possa veramente trovare copertura finanziaria perché, voi, insieme agli altri 4 mila tirocinanti nella nostra regione, avete diritto finalmente, dopo decenni, ad avere il riconoscimento di una stabilità effettiva. E’ questo ciò che mi auguro sperando che il 2025 possa essere l’anno della svolta”. L’incontro si è aperto con il ricordo di Carmine Guzzo, l’agente di Polizia municipale deceduto nei giorni scorsi, a cui è stato dedicato un applauso corale di affetto e di vicinanza alla famiglia.