Più connessioni con gli affetti, meno con i social. L’invito del sindaco mazza agli studenti. Scambio d’auguri con la comunità scolastica

In un’epoca in cui i social sembrano dominare le nostre vite, spesso a scapito delle relazioni vere e vis-à-vis, è fondamentale riscoprire il valore degli affetti e delle connessioni autentiche. I momenti condivisi con la famiglia, con gli amici e con la comunità in cui si vive sono il vero antidoto alla solitudine e alla disconnessione interiore.

RAPPORTI CON CALOVETESI NEL MONDO, SI PENSA A GEMELLAGGIO CON FIRENZE

È, questo, il messaggio condiviso dal sindaco Umberto Mazza con i bambini e le bambine della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Bennardo Cropalati-Caloveto-Paludi dove si è recato questa mattina (venerdì 20), penultimo giorno di scuola prima di prendere le vacanze natalizie, per fare gli auguri alla comunità educante e alle famiglie.

Alla presenza del dirigente scolastico Giovanni Aiello, il Sindaco, accompagnato dal vicesindaco Luigi Nigro, dall’assessore Giovanni Paternò, dai consiglieri comunali Paolo Laurenzano e Vittorio Mazza e dal parroco Don Agostino De Natale, ha sottolineato, in particolare, l’importanza dei momenti di aggregazione sociale e confronto, utili a consolidare l’unità e la coesione. Al termine della recita, l’Amministrazione Comunale ha consegnato agli studenti dei panettoni come augurio di buone feste.

UNIONE, PAROLA D’ORDINE EVENTI NATALE 2024

Unione e solidarietà sono le parole d’ordine che hanno ispirato la programmazione socio-culturale invernale promossa insieme alla Chiesa, alla Pro Loco e alle associazioni.

I prossimi appuntamenti. Lunedì 23, antivigilia di Natale, è in programma lo spettacolo di Babbo Natale e alle ore 18, al Polo si terrà, invece, alla presenza del concittadino che vive in Toscana Domenico Laurenzano, si terrà un incontro per programmare iniziative finalizzate a consolidare rapporti con i calovetesi nel mondo e patti di amicizia con le comunità che ospitano i nostri conterranei.

Martedì 24 dicembre, in Piazza Caduti, a partire dalle ore 18, si terrà la tradizionale accensione e ra focarina. Ci saranno stand con degustazioni e doni simbolici per i bambini. Nel giorno di Natale dalle ore 18 si svolgerà la processione con il Bambinello per le vie del Borgo, mentre giovedì 26 nel centro storico, sempre a partire dalle ore 18, si proporrà il suggestivo presepe vivente.