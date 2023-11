Trebisacce (Cs), il commissario si insedia e incontra i dipendenti comunali

Insediatosi lo scorso mercoledì 8 novembre, il nuovo commissario prefettizio presso il Comune di Trebisacce, Eufemia Tarsia, ha incontrato – si legge in un comunicato stampa dello stesso ente – i responsabili degli uffici e tutti i dipendenti della macchina comunale. L’obiettivo è quello di garantire la normale continuità amministrativa nell’erogazione dei servizi alla cittadinanza, fino alla indizione ed allo svolgimento delle prossime elezioni nel primo semestre del 2024.

Ad accompagnare il rappresentante del Governo nella ricognizione delle attività dei diversi settori comunali, in un clima cordiale e di massima collaborazione interna, è stato il responsabile dell’area finanziaria, Leonardo Altieri.

Il Commissario Tarsia ha incontrato il Segretario comunale ed i responsabili degli uffici.

In servizio presso la Prefettura di Taranto, il Viceprefetto Vicario, porta con sé – è scritto ancora nel comunicato del Comune di Trebisacce – un’importante dote di esperienza maturata a servizio del Ministero dell’Interno e con competenze specifiche sia in tema di gestione della Pubblica Amministrazione che della Polizia amministrativa e delle politiche migratorie. Negli anni ha già ricoperto il ruolo di Commissario prefettizio in numerosi comuni della Provincia di Cosenza ed è stata componente della triade di delegati nella commissione straordinaria di accesso nell’allora comune di Corigliano Calabro. Nel corso della sua carriera, Eugenia Tarsia è stata anche Commissario ad Acta presso la Regione Calabria e Presidente di Commissione elettorale in diversi distretti territoriali calabresi.