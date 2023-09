Nuovo anno scolastico, il sindaco Nociti incontra gli studenti di Spezzano Albanese: “Domani sarete quello che siamo noi oggi”

Questa mattina il sindaco di Spezzano Albanese, Ferdinando Nociti, e tutta la sua giunta si sono recati presso i vari edifici scolastici per incontrare direttamente gli alunni che hanno ripreso gli studi. In particolare, presso le scuole medie il primo cittadino, accompagnato dall’assessore Giuseppe Muià, ha incontrato la dirigente scolastica Maria Cinzia Pantusa per i saluti di rito e, subito dopo, si sono recati presso alcune aule dell’Istituto per augurare ai ragazzi un buon inizio di anno scolastico.

«Cari ragazzi -ha detto la dirigente- il nostro sia un augurio di sprono ad affrontare il nuovo anno scolastico con entusiasmo ed impegno. Io sarò sempre in mezzo a voi non per interrogare ma per confrontarmi nell’ottica di una sana crescita. Ringrazio gli amministratori -ha concluso- per la continua presenza nella nostra scuola e per l’impegno profuso nella direzione dell’edilizia scolastica».

Dal canto suo, il sindaco Nociti ha evidenziato come ci sia stata la volontà da parte dell’amministrazione di partecipare attivamente all’inizio dell’anno scolastico, evitando la lettera che è sempre stata inviata negli anni passati.

«Ho voluto essere in mezzo a voi -ha detto il primo cittadino- per augurare a tutti il buon inizio e, soprattutto, stimolarvi a sfruttare al meglio la possibilità che vi viene data di apprendere. Domani sarete quello che siamo noi oggi, avrete responsabilità e l’auspicio è che riusciate a fare meglio di quello che abbiamo fatto noi. Questo -ha ricordato- sarà l’ultimo anno che verrà fatto in questo immobile che, dal 2024, sarà abbattuto e ricostruito ex novo. La nostra amministrazione -ha aggiunto- è riuscita ad ottenere un finanziamento di 6milioni di euro per ricostruire la scuola e renderla futuristica. Il nostro impegno -ha salutato- vi stimoli a fare del vostro meglio».