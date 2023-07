Unione dei Comuni: Consiglio comunale di Corigliano Rossano vota delibera all’unanimità

Votata all’unanimità dal consiglio comunale di Corigliano-Rossano la delibera per costituire l’Unione di Comuni – al momento con le vicine Cropalati e Paludi, per circa 75.000 abitanti – finalizzata alla costituzione e riconoscimento della Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni, servizi e lavori pubblici finanziati coi fondi del PNRR e del Programma complementare, optando per la soluzione più confacente allo scopo, anche per l’immediata operatività della qualificazione presso ANAC giusta domanda di iscrizione con riserva (consentita alle Unioni dei Comuni).

Viene così anche deliberata l’adesione all’Unione dei Comuni, denominata “CO.RO. PNRR”, confacente alle Linee di mandato, allo Statuto ed alla politica territoriale portata avanti da questo Comune, la cui idea di sviluppo non conosce gli steccati della perimetrazione urbana, aprendosi, viceversa, ad una visione aperta del “territorio”, che coinvolge i comuni contermini.