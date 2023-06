Banche: a Cosenza tappa del “roadshow” di Intesa Sanpaolo Iniziativa dedicata alle organizzazioni del Terzo settore

Si è svolta a Cosenza la penultima delle 12 tappe del roadshow di Intesa Sanpaolo “Diamo voce all’impatto”, dedicato alle organizzazioni del Terzo Settore. Andrea Lecce, responsabile della Direzione Impact, ha incontrato numerose realtà, tra clienti e stakeholders, per ascoltare le necessità del territorio e condividerne progetti ed esperienze.

In provincia di Cosenza sono circa 1.300 le organizzazioni non profit che hanno scelto Intesa Sanpaolo come partner bancario, con gli impieghi rivolti al Terzo settore che, a fine 2022, hanno sfiorato gli 8 milioni di euro”.

“Grazie a questo incontro – ha detto Lecce – abbiamo avuto l’opportunità di dialogare con le persone che fanno tanto per il territorio, operando con generosità e intraprendenza per il bene comune. È stata anche l’occasione per condividere le nuove metriche di impatto che abbiamo messo in atto con l’obiettivo di misurare e valorizzare maggiormente i benefici che i progetti delle organizzazioni del Terzo settore apportano nelle comunità in cui operano. Con strumenti sempre più innovativi ed un costante dialogo, attraverso le nostre persone che operano sul territorio, supportiamo le imprese del non profit nel promuovere iniziative territoriali con l’obiettivo di aumentare la coesione sociale, il benessere delle persone e delle comunità ed apportare benefici all’ambiente.

Intesa Sanpaolo, forte del ruolo di riferimento che la Direzione Impact detiene sulle aziende non profit, ha rafforzato ulteriormente il proprio supporto, includendo all’interno del suo pilastro Esg del Piano d’Impresa 2022-2025 il sostegno all’inclusione finanziaria, attraverso il credito sociale, per sviluppare un’economia dedita al bene condiviso”.

“In Calabria – è detto in un comunicato di Intesa Sanpaolo – sono attive 10.287 istituzioni non profit, di cui 3.425 a Cosenza. Il 35% di queste operano nel settore delle attività sportive, seguite da attività culturali e artistiche (13%), attività ricreative e di socializzazione (11%), e assistenza sociale e protezione civile (11%). I dipendenti sono 11.148 (4.035 a Cosenza), il 39% dei quali impegnati nell’assistenza sociale e nella protezione civile, il 19 % nell’istruzione e nella ricerca ed il 13% nello sviluppo economico e coesione sociale. Il 31% delle istituzioni non profit calabresi ha più di 18 anni e occupa il 52% dei dipendenti, mentre il 27,5% è stato costituito dopo il 2015”.