Corigliano Rossano, Stasi: “A San Marco e San Francesco di Paola giorni di partecipazione straordinaria”

Memoria e tradizione, culto e devozione, enogastronomia e festeggiamenti. Corigliano-Rossano sta vivendo un aprile di meraviglia e vita. Una primavera – al netto delle condizioni meteo – di eventi, iniziative, spettacoli, convegni, con sempre maggiore attenzione alle famiglie e ai più piccoli. Un mese che si è aperto nel segno del Family Fest edizione primavera con la Caccia alle Uova nei parchi cittadini e si chiuderà, domenica 30 aprile, con la 32° edizione della “Corri e cammina per la pace”.

Nel mezzo c’è stata la Pasqua con la sua sacra ritualità, fatta di processioni e momenti di preghiera. Per arrivare alla sei giorni e più di manifestazioni correlate che hanno avuto la loro degna conclusione con la 187ª edizione dei Fuochi di San Marco, il 24 aprile, e i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, il 25 aprile.

Eventi – si legge in un comunicato stampa del Comune di Corigliano Rossano – di grande successo e impatto, largamente partecipati. Di enorme successo. Partendo proprio dai Fuochi di San Marco che hanno illuminato il centro storico, animato da un massiccio flusso di residenti e turisti, che hanno gioiosamente invaso strade e piazze. Organizzato in ogni suo più piccolo dettaglio, con animazione, dodici punti di ristoro e food, musica, bande, orchestre, trampolieri, spettacoli per i bambini, le chiese aperte, che hanno risuonato di note, il Museo Diocesano e del Codex, che ha osservato un orario lungo e a un prezzo ridotto, l’arte, con una mostra all’ex pescheria. Manifestazioni che hanno preso vita grazie alla sinergia fra Amministrazione Comunale e numerose realtà locali.

Il centro storico di Corigliano che ha vissuto con particolare intensità le iniziative legate a San Francesco di Paola, da quelle strettamente legate al culto e alla fede, con la consegna delle chiavi della città, da parte del sindaco, al Santo, al momento di festa laica, che ha visto protagonista giorno 23 aprile, Cecè Barretta e il 25 con Roy Paci, Francesco Baccini, Emma Muskat, Antonio Maggio, NIH e l’animazione di Radio 54 Network. A chiudere lo spettacolo pirotecnico che ha incantato tutti i numerosissimi presenti.

«Corigliano-Rossano è una città con una sua specifica e caratterizzante identità culturale, che stiamo rivitalizzando con iniziative strettamente legate al Turismo – ha affermato l’assessore al Turismo, Costantino Argentino – con una programmazione mirata e una visione ad ampio raggio di tutto quello che la città e il suo territorio possono offrire, come nel caso del mese di aprile, dove oltre alle manifestazioni tradizionali e storiche, abbiamo creato eventi nuovi e attrattivi. Ringrazio quanti hanno contribuito, ciascuno per il suo, all’ottima riuscita delle diverse manifestazioni».

«Sono felice e orgogliosa del successo che la formula del Family Fest, in cui credo fortemente, in tutte le sue estrinsecazioni, dall’estate, al Natale fino alla novità della primavera, riscuota sempre tanta attenzione e partecipazione – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Alessia Alboresi – iniziative di valore, dalla Maruca a Mario Barnaba, alle letture nei parchi della Fondazione De Luca, una cura per i bambini e le famiglie che fino ad ora non si era mai vista e che continueremo ad avere con sempre maggiore passione»

«Sono stati giorni di partecipazione straordinaria – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – di devozione ma anche di passione civile e sociale, di aggregazione e di riscoperta dei nostri centri storici, caratterizzati da eventi che abbiamo deciso, in collaborazione con le associazioni, di riempire anche con altro: passeggiate, trekking urbano, rievocazioni, momenti di studio e, soprattutto, spettacoli e intrattenimento per i nostri bambini. Una festa è anche questo. Voglio ringraziare tutti quelli che si sono spesi per la buona riuscita di queste giornate, dagli uffici comunali alle associazioni, fino al Comitato che si occupa della festa di San Francesco di Paola»