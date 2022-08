Cosenza, Loizzo (Lega): “Sostenere lavoratori servizi ospedalieri. Intervenga commissario Graziano”

“Siamo vicini ai lavoratori della lavanderia dell’azienda ospedaliera di Cosenza, che rischiano una forte riduzione dell’orario lavorativo, e a quelli degli altri servizi in appalto, impegnati in un contenzioso importante”.

Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale.

“Chiediamo al commissario Graziano, competente per nuova disposizione, di verificare i contatti di appalto e il rispetto di quanto dovuto ai dipendenti per come previsto.

Oltre al rischio di riduzione degli stipendi per i lavoratori – dice Loizzo – c’è il possibile effetto a cascata sui servizi offerti agli utenti che va valutato seriamente.

Siamo pronti ad offrire il nostro contributo – conclude Loizzo – in ogni sede per trovare soluzioni soddisfacenti e definitive”.