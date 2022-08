Elezioni, Guerrieri (Lista Mastella Ndc-Eur): “Chi non mi sostiene non sarà appoggiato da me alle prossime comunali a Cassano”

“Sono davvero felice della candidatura e ringrazio il Segretario Nazionale Clemente Mastella, il movimento giovanile del partito che guido dalla sua nascita e la segreteria regionale guidata da Oreste Morcavallo, oltre al segretario amministrativo nazionale Luigi Barone ed il dirigente regionale Bonaventura La Macchia che mi sono stati particolarmente vicini. Certamente sarò in lista alla Camera, la posizione però ancora è al vaglio della segreteria nazionale del partito.

Dichiaro fin da subito che chi non mi sosterrà in questa battaglia territoriale, identitaria, moderata, civica e popolare, non avrà mai il mio appoggio alle elezioni comunali che si terranno tra due anni a Cassano, dove sarei disposto anche a candidarmi da solo qualora fossi in solitaria a condurre questa battaglia. Per troppo tempo in questo territorio ci sono state finte divisioni e finte alleanze da scardinare per il bene della collettività che deve essere governata fuori dai giochi di palazzo e di potere”.