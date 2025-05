Vicenda Sant’Anna, Capellupo: “La conferma della revoca all’accreditamento è un grave danno per i malati calabresi e per la città di Catanzaro”

“La recente decisione del Tar Calabria che conferma la decadenza dell’accreditamento per la Casa di cura Villa Sant’Anna rappresenta la conferma di una ferita profonda per la sanità calabrese e di un duro colpo per la città di Catanzaro.

Pur nel pieno rispetto delle determinazioni del Tar Calabria e senza entrare nel merito della sentenza, non possiamo esimerci dal sottolineare con forza le pesanti ricadute che tale provvedimento certifica contro i malati calabresi. La perdita di posti letto e di professionalità di eccellenza in reparti come cardiochirurgia, Utic, emodinamica e terapia intensiva non può lasciare indifferenti.

È doveroso chiedersi leggendo tutta la cronistoria della vicenda, e quindi tornando a quello accaduto prima del Tar, se si sarebbe potuto fare diversamente.

Il Commissario ad Acta Occhiuto avrebbe potuto assumere decisioni differenti come in tanti gli hanno più volte chiesto? Regione Calabria e Commissario Occhiuto potevano non costituirsi contro il ricorso della clinica? Occhiuto, utilizzando con diversa visione i suoi poteri commissariali, avrebbe potuto evitare un danno oggettivo per malati e città di Catanzaro? Occhiuto si sarebbe comportato nello stesso modo qualora questa vicenda si fosse svolta nella sua Cosenza? A chi avrebbe dovuto rendere conto Occhiuto con i suoi poteri commissariali di comportamenti differenti?

Queste le domande dei cittadini e dei malati ai quali, nella regione della migrazione sanitaria, nessuno, purtroppo, darà risposta”.

Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Catanzaro Vincenzo Capellupo.