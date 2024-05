Soveria Mannelli: seconda edizione del pellegrinaggio Corazzo-Fatima

Dalla monumentale e austera Abbazia di Corazzo, questa mattina 12 maggio, ha avuto inizio la seconda edizione del pellegrinaggio Corazzo-Fatima. Circa cento fedeli si sono dati appuntamento per ripercorre re l’antico sentiero dei monaci che nel medioevo hanno evangelizzato la valle del Reventino. Tra i partecipanti anche i volontari dell’Unitalsi resisi disponibili per aiutare i pellegrini in carrozzina. Il ponte ideale tra Corazzo e Fatima abbraccia secoli di fede e di preghiera per riscoprire le radici naturali della civiltà umana e cristiana di questo angolo di terra di Calabria. Il pellegrinaggio scandito in tre tappe ha visto la recita del Rosario, delle Lodi e delle Rogazioni per la benedizione delle terre e dei campi attraversati durante il cammino. Questa del 2024 è la seconda edizione ed è nata dal desiderio di riproporre una esperienza di vita cristiana, riprendendo una tradizione ancora presente nel ricordo di molti ma quasi del tutto abbandonata.

Così il pellegrinaggio assume un significato particolare proprio in questo anno 2024, dedicato da Papa Francesco alla preghiera in vista del Giubileo del 2025 “cioè un anno dedicato a riscoprire il grande valore e l’assoluto bisogno della preghiera nella vita personale, nella vita della Chiesa e del mondo” .

L’appuntamento è per il prossimo anno, per la seconda domenica di maggio. Nel frattempo la città del Reventino si prepara alla giornata di domani, anniversario della prima apparizione a Fatima della Madonna, il 13 maggio 1917..diverse le celebrazioni previste e che culmineranno con la Messa Solenne delle 18.30 e la fiaccolata esterna sul sagrato sino all’ospedale civile.