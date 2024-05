Europee, Palaia e Sergi: “La Catanzaro solidale e attenta ai diritti civili dirà no alla candidatura di Vannacci e alle sue inquietanti posizioni”

“La Catanzaro solidale, la Catanzaro tollerante e attenta ai diritti civili, la Catanzaro del mondo della scuola, dirà no al generale Roberto Vannacci che la Lega presenta alle elezioni europee addirittura come capolista nella Circoscrizione Sud Italia. Le sue inquietanti posizioni non sono solo gaffes, come qualcuno vorrebbe minimizzare, ma sono il volto più oscuro di una destra che vorrebbe riportare il nostro Paese nel Medioevo, rispolverando la Santa Inquisizione contro disabili, omosessuali, avversari politici.

La risposta che dalla nostra Città è partita, con una petizione sottoscritta in pochi giorni da più di 1200 tra docenti e operatori della scuola e dell’università, alla sua inammissibile proposta di segregare gli alunni disabili in apposite aule non fa che rafforzare il nostro auspicio che la candidatura del militare-scrittore venga bocciata sonoramente dai catanzaresi”. Lo afferma una nota della consigliera Daniela Palaia e del consigliere Danilo Sergi.