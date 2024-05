Il 16 maggio Base Popolare si presenta a Lamezia Terme

È arrivato il momento di Base Popolare di presentarsi anche in Calabria.

Lo farà il 16 maggio a Lamezia Terme presso il Grande Hotel Lamezia alle ore 16 per spiegare le opportunità irriducibili che contribuiscono attivamente allo sviluppo del bene comune e che possono cercare di leggere meglio la realtà formulando proposte politiche in risposta ai bisogni delle persone.

Per le grandi sfide di oggi e di domani serve uno sforzo che richiede seria analisi, studio e intelligenza di approccio.

Tutto questo non può che essere alimentato dal basso includendo e condividendo con la capacità che anima la gente .

Il metodo sarà l’aggregazione per la tutela della dignità della gente che passa per la cultura della sussidiarietà con il protagonismo dei

singoli e delle comunità, fondamentali in quest’opera di partecipazione al fine dir costruire un futuro migliore per l’Europa.

E’ in questa prospettiva che giorno 16 vogliamo declinare il nostro essere tra la gente per cui il movimento politico culturale nazionale è nato.

All’incontro parteciperà l’On. Giuseppe De Mita, fondatore e componente del Comitato Strategico di Base Popolare. Durante i lavori sarà formalizzato il Comitato Territoriale di Lamezia Terme.