“Costruiamo insieme un’Europa di Pace, di Lavoro e di Giustizia sociale”: a Borgia la manifestazione della CGIL Area Vasta per il Primo Maggio

“Costruiamo insieme un’Europa di Pace, di Lavoro e di Giustizia sociale”: è questo il titolo della manifestazione che si terrà domani mattina a partire dalle 10 a Borgia per festeggiare insieme i lavoratori in una giornata all’insegna della solidarietà per celebrare il valore del lavoro, anche indicare obiettivi, impegni, traguardi ancora da raggiungere. Tra questi, la necessità -ora come mai urgente- di dare forza e concretezza a un’Europa che sia fondata sui valori della pace, del lavoro e della giustizia sociale.

Iniziative analoghe si terranno anche a Carfizzi, Mesoraca, Pentone e in altri centri dell’area centrale della Calabria.

Ritorna, quindi, la tradizione della manifestazione organizzata a Borgia che diventa un momento di incontro e riflessione sullo stato attuale del lavoro e dei diritti sociali nel nostro Paese. Il punto di partenza del corteo sarà nei pressi della sede della Cgil per concludersi in piazza Ortona.

È necessario rimettere al centro il lavoro, promuovendo l’occupazione, garantendone dignità e sicurezza, migliorandone le condizioni e lottando contro il dumping sociale, affrontando il problema del costo della vita, sostenendo la contrattazione collettiva e il dialogo sociale. In quest’ottica appare fondamentale respingere le politiche di austerità cieca – afferma il segretario generale della Cgil Area Vasta, Enzo Scalese – l’economia deve essere funzionale alle persone e non viceversa. Bisogna promuovere un nuovo modello economico incentrato sull’economia reale, sulla creazione di posti di lavoro, sul lavoro dignitoso e sulla ridistribuzione attraverso una tassazione equa e progressiva. Occorre attuare una politica industriale europea solida con investimenti pubblici e privati significativi ed efficaci, per garantire l’accesso universale a servizi pubblici di alta qualità”.

La battaglia per il lavoro, quindi, si ricollega alla campagna referendaria partita qualche giorno fa che vede tra i quesiti il superamento della precarietà, l’aumento della sicurezza sul lavoro, la tutela dei cittadini dai licenziamenti illegittimi. E nel pomeriggio di domani, sarà allestito un banchetto per la raccolta firme sul lungomare di Soverato, lido Marinella dalle ore 16.00 alle ore 20.00.