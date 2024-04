A Catanzaro arriva l’evento “Parco in fiore”

Da domani, mercoledì 1 maggio, e fino a domenica 5 maggio nella splendida cornice del Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro si terrà “Parco in fiore”. La rassegna, organizzata da “Eventi Solidali EPS”, è patrocinata dalla Provincia e dal Comune di Catanzaro. Stand floreali, artigianato e food occuperanno l’area centrale del Parco delle Biodiversità mentre per tutto il giorno, dalle ore 10 alle ore 23, si terranno una serie di manifestazioni che interesseranno grandi e piccini.

Il programma prevede alle ore 10 l’apertura, alla presenza di trampolieri e artisti di strada, del villaggio “fiorito” in cui curiosare, acquistare piante, fiori o prodotti tipici locali. A seguire l’accademia dei bambini “curiosi in fiore” e reading at the park con la teacher “Mary T”.

Per la prima volta a Catanzaro, così come avviene nel resto d’Italia, all’arrivo della bella stagione i fiori, con i loro colori e profumi, valorizzeranno uno spazio della città. L’evento avrà anche delle finalità educative, in particolare i più piccoli impareranno a rispettare l’ambiente, valorizzarlo e preservarlo. “Parco in fiore” sarà un momento di socializzazione e condivisione da vivere all’aria aperta. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina facebook dedicato all’evento.