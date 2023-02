Catanzaro, Concolino e Verrengia: “Per riapertura centri sociali sia considerata struttura del quartiere Corvo”

“In merito alla riapertura dei centri sociali di Pontepiccolo e Gagliano, annunciata sulla stampa dall’assessore Lazzaro, crediamo che sia importante garantire al più presto anche il ritorno alla vita dell’omologa struttura del quartiere Corvo, quale punto di riferimento della comunità”. Lo affermano le consigliere comunali Lea Concolino e Anna Chiara Verrengia, che hanno sollevato la questione nell’ambito dei lavori della Commissione politiche sociali, alla presenza dell’assessore al ramo Venturino Lazzaro.

“Avevamo già espresso nel mese di novembre la necessità che l’amministrazione espletasse in tempi ragionevoli l’iter per l’affidamento dell’edificio situato nella zona sud della città, che al momento risulta esclusa dalla procedura in corso. Chiediamo, dunque, in base a quale criterio sono stati privilegiati i primi due centri a discapito di altri, e ribadiamo la necessità che all’interno dell’avviso pubblico in fase di predisposizione venga inserito anche quello individuato nella zona sud di Catanzaro, che svolgerà una funzione fondamentale per le associazioni e per i tanti anziani e bambini che animano il quartiere Corvo. Purtroppo, è successo più volte nel tempo che gli stessi edifici, rimasti chiusi o in disuso, venissero presi di mira da vandali e malviventi. Invitiamo l’assessore, qualora ci siano dubbi, a programmare un sopralluogo per verificare lo stato della struttura e saremo liete di accompagnarlo”.