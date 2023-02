Catanzaro, conferito encomio a due motociclisti della Polizia locale

Il Sindaco Nicola Fiorita e l’Assessore alla sicurezza Marinella Giordano hanno conferito un encomio al vice brigadiere Antonio Chiaravalloti e all’agente scelto Davide Sgrò della Polizia Locale quale riconoscimento per l’attività operativa effettuata il 7 ottobre 2022, quando, durante il servizio di controllo del territorio in pattuglia da motociclista, sono intervenuti prontamente per un incidente stradale con feriti verificatosi su Via Milano.

Nello specifico, rilevato che il conducente del veicolo che aveva causato il sinistro si era dato alla fuga, dopo aver ripristinato le condizioni di sicurezza stradale, gli stessi agenti si erano messi operativamente alla sua ricerca, riuscendo a bloccarlo e identificarlo per dare seguito alla conseguente attività di polizia giudiziaria.

Il Sindaco e l’Assessore hanno rimarcato come “nell’occasione, Chiaravalloti e Sgrò si sono distinti per l’ottimo operato, dimostrando professionalità e spirito di iniziativa. L’intervento ha suscitato il plauso della cittadinanza, contribuendo ad accrescere il senso di fiducia nell’intero Corpo della Polizia Locale, che ha dimostrato di essere presente e pronto nel garantire la sicurezza stradale”.

Anche il vicecomandante, colonnello Amedeo Cardamone, ed il responsabile dei servizi di viabilità, colonnello Franco Basile, hanno espresso la loro gratitudine ai due agenti motociclisti distintisi per l’ottimo lavoro, evidenziando che “tutti gli appartenenti alla Polizia Locale, sebbene in forte carenza organica, quotidianamente svolgono i molteplici compiti d’istituto per la collettività, con dedizione ed impegno”.