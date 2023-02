Catanzaro, Riccio: “Ancora gravi disagi per i residenti di via Teano, istituzioni intervengano”

“Da diversi anni le famiglie residenti in un appartamento in via Teano, numero 21, convivono quotidianamente con i gravi disagi legati alla perdita di liquido fognario che sarebbe proveniente dalla condotta adiacente lo stesso fabbricato. I vari sopralluoghi tenutisi nel tempo hanno sortito solo l’effetto “analgesico” di sedare momentaneamente le proteste dei poveri inquilini, costretti a vivere reclusi senza potersi affacciare da finestre e balconi, tanto è l’insopportabile olezzo emanato a pochi passi dalla porta di casa. Davanti a questa situazione inconcepibile, ho segnalato il grave inconveniente igienico-sanitario alla Procura per valutare la sussistenza di ipotesi di reati che riguardano la tutela della salute, al Prefetto come massima autorità provinciale in termini di sicurezza, al dirigente dell’Asp per quanto riguarda gli accertamenti tecnici sul luogo e, ovviamente, al sindaco quale primo tutore della salute in città. Ma non si può non evidenziare l’inerzia dell’Aterp, ente proprietario dell’edificio interessato, a cui spetterebbe di norma l’onere della manutenzione. Nessuno può girarsi dall’altra parte e scappare dalle proprie responsabilità, specialmente rispetto alle aree più degradate della città dove ogni giorno viene messo in discussione il diritto alla salute e ad una vita dignitosa e decorosa”.

Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Catanzaro, Eugenio Riccio.