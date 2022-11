Ennesimo incidente mortale sulla Strada statale 106 in Calabria. A perdere la vita e’ stato un uomo di 61 anni, D.C., di Soverato (Catanzaro), alla guida di una bici, investito all’altezza di Sant’Andrea Jonio da un’auto che viaggiava in direzione opposta. Secondo quanto si e’ appreso, il 61enne e’ morto sul colpo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Soverato per gli accertamenti del caso. (AGI)