Elezione di Bressi all’Arci: gli auguri di Vincenzo Capellupo

“La conferma di Rosario Bressi al Comitato territoriale di Catanzaro rappresenta una buona notizia per l’Arci e per l’intera comunità provinciale, che potrà godere di una figura di qualità sul piano umano e professionale. Conosco personalmente Bressi e sono certo che continuerà nel solco già tracciato in questi due anni: serietà, attenzione, visione sono le parole chiave della sua presidenza e che hanno contraddistinto il suo lavoro e che mai come in questo momento hanno bisogno di essere poste al centro di un’associazione importante e organizzata come l’Arci. Auguro a lui e alla sua comunità buon lavoro”. Lo dichiara in una nota Vincenzo Capellupo, consigliere comunale del Capoluogo.