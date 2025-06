Montuoro (FdI): “Il viceministro Cirielli a Lamezia con Mario Murone per consolidare il dialogo tra Governo, Regione e Città”

“La presenza del viceministro agli Affari Esteri, con delega alla Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, nella giornata di chiusura della campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco di Lamezia Terme per il centrodestra, Mario Murone, rappresenta l’ennesima conferma dell’attenzione e della considerazione che il Governo nazionale sta riservando nei confronti della Calabria. In particolare, l’esponente di spicco di Fratelli d’Italia, che conosce bene il nostro territorio per aver già rivestito ruoli di direzione politica in passato, non è voluto mancare all’incontro conclusivo di questo lungo percorso delle amministrative a Lamezia, una sfida di grande importanza strategica per l’avvenire.

L’azione del viceministro Cirielli è improntata su un grande obiettivo: internazionalizzare il nostro sistema economico e istituzionale e portare avanti le azioni di cooperazione allo sviluppo attraverso i know how del Sistema Calabria. Un tema che abbiamo avuto modo di affrontare, nei mesi scorsi, in occasione della sua audizione in Commissione Bilancio e che ha rappresentato un momento di sintesi prezioso tra l’agenda del Governo e quella portata avanti dal Consiglio regionale. Una condivisione politica che parte dall’assunto che la Calabria ha tutte le potenzialità per potersi ritagliare un ruolo centrale nel Mediterraneo, porta di accesso tra l’Europa e l’Africa, forte delle sue radici storiche e culturali e delle risorse naturali e paesaggistiche quali fonti di indotto turistico ed economico.

In questo senso, il viceministro ha ribadito che Lamezia Terme, per la sua funzione di cerniera nel cuore della nostra regione, può giocare una partita fondamentale per la crescita e lo sviluppo di tutta la Regione. In primis, per la sua vasta area industriale su cui concentrare investimenti e progetti in grado di rendere realmente attrattiva e conveniente, per le imprese nazionali ed internazionali, la scelta di avviare insediamenti produttivi nel territorio. Prospettive di sviluppo legate, inevitabilmente, alla risoluzione delle problematiche dei collegamenti infrastrutturali per ricucire le distanze con il resto del Paese: grazie all’azione incrociata del Governo Meloni e di quello Occhiuto, la Calabria ha potuto beneficiare di importanti risorse per i principali snodi della viabilità, come la SS106, senza dimenticare il trend positivo registrato dagli scali aeroportuali.

Proprio per questo motivo, condividendo il valore strategico dell’azione governativa e le possibili ripercussioni positive a livello locale, il candidato sindaco del centrodestra Murone ha fatto sua la proposta di creare un’apposita delega alla cooperazione internazionale, così da consolidare il dialogo tra Ministero, Regione e Città. Idee forti e chiare che contiamo di tradurre presto in realtà, rafforzando la visione politica di una Calabria che guarda in alto per raccontare ed esportare la sua vera identità”.

Lo dichiara il consigliere regionale Antonio Montuoro (FdI).