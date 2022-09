Il presidente del Consiglio regionale Mancuso: “Presto avremo Garante detenuti”

Il Consiglio regionale della Calabria, “subito dopo il voto del 25 settembre, provvedera’ a insediare il ‘Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta’ personale’, a cui chiedera’ di approntare una relazione sulle condizioni del pianeta carceri calabrese”. Lo annuncia il presidente dell’assemblea, Filippo Mancuso, in una nota in cui ringrazia Angela Paravati, direttrice del carcere di Catanzaro, che il 5 settembre terra’ una conferenza stampa di commiato dall’istituo in cui ha prestato servizio per 12 anni.