Giornata storica per lo sport Paralimpico calabrese con il Bando “Superabilites” pubblicato dalla Regione Calabria

Giornata storica, quella di ieri per lo sport Paralimpico calabrese con il Bando “Superabilites” pubblicato dalla Regione Calabria Assessorato allo Sport . Il bando è il frutto in particolare modo, dal impegno dell’ Assessore Caterina Capponi e da tutto il suo staff , che hanno dato un segnale tangibile alla Calabria e all’Italia intera, come è da considerare realmente l’attività promossa dal Comitato Paralimpico. I beneficiari del bando saranno tutti coloro che intendono che attraverso lo sport si possa promuovere più che mai il benessere fisico psichico e turistico della nostra regione. La consapevolezza che questi passaggi fanno sì che si inneschi quel percorso virtuoso ed irreversibile per creare le condizioni per tutti. di potersi esprimere e realizzare i propri sogni, dando speranza a ragazze e ragazzi, genitori e tecnici di poter riuscire a ottenere una vita più normale possibile. Il bando è rivolto alle associazioni che fanno parte del Coni e del CIP e che intendono promuovere lo sport come veicolo di pluralità e cioè fare in modo che ognuno si possa esprimere con le proprie abilità

Il presidente del CIP Calabria, Antonino Scagliola, esprime grande compiacimento nei confronti dell’assessore Capponi e di tutto il suo staff che hanno fortemente voluto la realizzazione di questo bando che, a detta di Scagliola, unico in Italia per contenuti e risorse economiche. Scagliola ha aggiunto che attraverso queste importanti manifestazioni di cultura sportiva si gettano fondamenta sempre più solide per creare una vera e propria società civile.