Un successo stratosferico: la Tycke Sport APD torna da Lodi con un medagliere da sogno

Un rientro trionfale da Lodi per la delegazione della A.P.D. Tycke Sport di Lamezia Terme, protagonista assoluta ai Nazionali di Play the Games 2025.

I lametini Giovanni Citino, Stefano Citino (in coppia con Alessio Cimino) hanno conquistato un medagliere eccezionale: una medaglia d’oro, due di bronzo e diversi piazzamenti di rilievo, confermando l’alto livello tecnico e la straordinaria determinazione dei nostri atleti.

La manifestazione, svoltasi a Lodi, ha visto la partecipazione di delegazioni provenienti da tutta Italia, ma i nostri portacolori si sono distinti per spirito di squadra, impegno e risultati. Il successo ottenuto rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma anche un forte segnale del valore educativo e inclusivo dello sport che Tycke Sport promuove ogni giorno sul territorio.

Grande la soddisfazione espressa dal presidente Pasquale Cimino, dal segretario Pasqualino Raso, dal direttivo e del tecnico Pasquale Perri, il cui lavoro instancabile e la cui passione sono stati fondamentali per raggiungere questo importante obiettivo.

“Queste medaglie sono il simbolo di un percorso costruito con serietà, dedizione e inclusione. Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi: Giovanni, Stefano e Alessio hanno onorato la maglia della Tycke Sport con grinta e rispetto” – ha dichiarato il presidente Cimino.

Il rientro da Lodi non è solo il ritorno da una competizione, ma la conferma che il lavoro quotidiano porta frutti concreti e che la Tycke Sport APD è ormai una solida realtà nel panorama nazionale dello sport per tutti.