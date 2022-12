La Tonno Callipo Vibo apre il girone discendente al “PalaMaiata” contro Lagonegro

A presentare la sfida di Santo Stefano è l’opposto austriaco Paul Buchegger, sempre in doppia cifra nella prima parte di stagione: «Con la compagine lucana mi aspetto un’altra battaglia. Hanno giocato bene le ultime partite e lo si può evincere dalla ultime tre importanti vittorie casalinghe consecutive contro Brescia, Santa Croce e Pordenone. All’andata è finita 3-2 per noi quindi credo che vorranno riscattarsi. Noi, dal canto nostro, vogliamo conquistare i tre punti in palio».

La decima “perla” stagionale, la sesta consecutiva interna nel recupero con la Conad Reggio Emilia, ha consentito alla Tonno Callipo Vibo Valentia di consolidare il suo primato in graduatoria generale a quota 29 punti, mettendo un margine di cinque lunghezze sulla più immediata inseguitrice Bcc Castellana Grotte e sei sulla coppia formata da Polisportiva Libertas Cantù – Agnelli Tipiesse Bergamo.

Bisognerà aspettare ancora un paio di partite per capire se questo può essere l’inizio di un probabile allungo, considerato il grande equilibrio che si è manifestato in questa prima parte di stagione, ma il margine di vantaggio già lascia ben sperare per la formazione giallorossa guidata dal tecnico brasiliano Cesar Douglas, che nella festività di Santo Stefano (ore 18:00) avvia il girone di ritorno con il match interno con Cave del Sole Lagonegro.

Una partita che Santi Orduna e compagni non dovranno sottovalutare dovendo affrontare un avversario che, seppur non ha mai vinto in trasferta (così come Motta di Livenza), per cinque volte in tredici gare è stato capace a portare la contesa alla frazione decisiva, vincendo, però, solo quella interna contro Brescia nell’ottava giornata (domenica 20 novembre).

La squadra di coach Mario Barberio ha ottenuto quattro successi, tutti in casa, gli ultimi tre consecutivi con Brescia (3–2), Santa Croce (3–1) e Pordenone (3–0), mentre in trasferta sono arrivati due sconfitte con il più classico dei punteggi a Reggio Emilia (1a giornata) e Porto Viro (12a giornata), una sconfitta in quattro tiratissimi parziali a Bergamo (10a giornata) e tre sconfitte con tanti rimpianti al tie-break sui parquet di Cuneo (4a giornata), Grottazzolina (6a giornata) e Motta di Livenza (9a giornata).

In casa Tonno Callipo, rimanendo nei dati prettamente numerici, bisogna segnalare le tre sconfitte, tutte in trasferta, con BAM Acqua S.Bernardo Cuneo (3–0), Porto Viro (3–1) e Agnelli Tipiesse Bergamo (3–2), con un ruolino di marcia positivo che ha permesso al team vibonese di totalizzare 29 punti sui 39 disponibili, 17 dei quali nelle sei vittorie interne consecutive, dove solo i ragazzini terribili di Ravenna, guidati da coach Marco Bonitta, sono stati capaci di strappare un punto ai padroni di casa.

La squadra del Presidente Pippo Callipo può ritenersi soddisfatta del percorso compiuto fin qui essendo la formazione che ha vinto più set (33), quella che ne ha persi di meno (17), con un margine di +16 nella differenza complessiva e con il miglior quoziente set (1.9412).

Per quanto riguarda le individualità: nella classifica dei migliori realizzatori, l’opposto austriaco Paul Buchegger occupa l’ottavo posto con 227 punti (18.91 media a partita) in 12 gare e 47 set disputati, sempre in doppia cifra, con i quattro picchi sopra i 20 punti realizzati in ordine cronologico alla 10a giornata con Ravenna (29 punti), nella giornata successiva a Castellana Grotte (26 punti), alla 1a giornata a Lagonegro (25 punti) e 6a giornata con Santacroce (25 punti).

Il secondo miglior marcatore giallorosso è Michele Fedrizzi a quota 140 punti, che occupa la 29esima posizione ex aequo con il centrale transalpino Jonas Bastien Baptiste Auginier, anche se il 31enne martello è il trentino ha saltato la gara interna della 2a giornata contro la Videx Grottazzolina per un piccolissimo problema muscolare e di fatto anche quella di mercoledì scorso contro Reggio Emilia, dove è stato schierato solo nelle fasi conclusive del terzo e conclusivo parziale, realizzando due pesantissimi punti nella rimonta che ha consentito alla compagine calabrese di chiudere la contesa sul tre a zero finale.

Tra i 40 migliori realizzatori troviamo anche il serbo Nikola Mijailovic, collocato al 39esimo posto con 110 punti, con 11 gare disputate (non utilizzato contro Castellana Grotte e Motta di Livenza, 11a e 12a giornata). In tripla cifra troviamo anche il vice capitano Davide Candellaro a quota 104 punti, seguito da Alessandro Tondo a 103, mentre lo schiacciatore Jernej Terpin autore di 94 punti è in procinto di tagliare la fatidica soglia.

LE DICHIARAZIONI PRE-GARA

A presentare la sfida contro Cave del Sole Lagonegro è l’opposto austriaco Paul Buchegger: «Con la compagine lucana mi aspetto un’altra battaglia. Hanno giocato bene le ultime partite e lo si può evincere dalla ultime tre importanti vittorie casalinghe consecutive contro Brescia, Santa Croce e Pordenone. All’andata è finita 3-2 per noi quindi credo che vorranno riscattarsi. Noi, dal canto nostro, vogliamo conquistare i tre punti in palio».

Il migliore giocatore della Tonno Callipo per continuità e rendimento, è comunque soddisfatto dei risultati conseguiti con i suoi compagni al “giro di boa” della stagione: «Possiamo ritenerci soddisfatti di quello che abbiamo fatto nel girone d’andata. Ci siamo resi conto che questo è un campionato molto difficile e intenso per cui dobbiamo giocare ogni partita con un impegno massimale. Dovremo proseguire lungo queste direttive nella seconda parte della stagione in attesa dei Play Off, che decreteranno l’unica promozione al prossimo campionato di Superlega».

Il costante equilibrio di questa prima parte del torneo di Serie A2, non ha affatto meravigliato il numero 17 dei giallorossi: «Nessuna grande sorpresa a mio avviso, perché mi aspettavo di vedere diverse squadre forti. Ogni formazione in questo torneo può giocare davvero bene. Ero consapevole della qualità di tutti gli avversari, per cui, in ogni giornata i risultati sono la logica conseguenza dell’equilibrio che si è fin qui manifestato».

È chiaro che l’obiettivo primario è il ritorno in Superlega, ma anche nella Coppa Italia di categoria la Tonno Callipo vuole puntare al bersaglio grosso: «Anche per la Coppa Italia abbiamo l’obiettivo di andare in Final Four. Il nostro è un roster formato da giocatori che possono tutti giocare nel sestetto titolare, per cui, possiamo puntare a vincere anche questo trofeo».

AVVERSARIO:

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO. La formazione lucana partecipa al secondo torneo di Serie A2 per il settimo anno consecutivo. Nel torneo in corso, la squadra guidata da Mario Barbiero, reduce da una importantissima vittoria interna da tre punti con la Tinet Parata di Pordenone (3–0 il finale con parziali di 25–22, 25–23, 25–20), si trova nelle secche della bassa classifica, con il penultimo posto a quota 15 punti, dove ha raccolto molto meno di quanto avrebbe meritato. Nella parte destra della graduatoria generale si trova con due sole lunghezze di ritardo dal duo Conad Reggio Emilia–Consoli McDonald’s Brescia e meno tre da un’altra coppia formata Consar RCM Ravenna –Tinet Parata di Pordenone.

Al timone della compagine lucana per il secondo anno consecutivo c’è un tecnico di navigata esperienza come Mario Barbiero, con esperienze importanti a Sora in Superlega e nelle ultime due stagioni a Mondovì in Serie A2.

I punti di forza della squadra del patron Nicola Carlomagno sono il poderoso opposto mancino brasiliano Pereira Da Silva Wagner, che occupa il secondo posto nella graduatoria generale dei migliori realizzatori del torneo di A2 con 272 punti, con una media di oltre 20 punti a partita (20.92 per l’esattezza) nei 54 set disputati, preceduto dall’opposto danese Rasmus Breuning Nielsen, in forza alla Videx Yuasa Grottazzolina, che ha realizzato 335 punti (media superlativa di 25.76 a partita) nelle 13 gare e 53 set disputati.

L’altro atleta di punta del team lucano è Francois Lecat, giocatore capace di dare il giusto “equilibrio” alla squadra. Il 29enne laterale della nazionale belga ha trascorsi importanti nel nostro “Bel Paese” in Superlega a Verona, Vibo Valentia ed in Serie A2 con la Peimar Calci nel 2019.

L’altro attaccante di posto quattro è il 23enne romano Marco Rocco Panciocco, sette tornei consecutivi in Serie A2, 143 incontri giocati (57 vittorie) e 854 punti messi a terra tra regular season e play off.

In cabina di regia, offre solide garanzie di tenuta e rendimento Marco Izzo, 28 anni il prossimo 17 novembre, lo scorso anno a Castellana Grotte in Serie A2, con un curriculum di tutto rispetto con sette tornei di Superlega con le casacche di Cuneo, Vibo Valentia, Milano e Piacenza, dove ha totalizzato 161 presenze.

In posto-3 troviamo l’esperienza di Paolo Bonola e la sfrontata gioventù di Manuel Biasotto. Nel ruolo di libero il classe 2002 di Bari Omar El Moudden, alternato in campo spesso con il 23enne di Putignano Andrea Di Carlo.

PRECEDENTI: Un solo precedente tra queste due contendenti: la partita di andata, disputata lo scorso nove di ottobre, che ha visto la Tonno Callipo imporsi in rimonta al quinto e decisivo parziale (25–19/ 17–25/ 28–26/ 15–25/ 13–15/ i parziali della contesa).

EX DELLA GARA:

Sono quattro gli ex di questa sfida, uno con la casacca giallorossa e tre con quella lucana: Lorenzo Piazza, Francois Lecat, Marco Izzo e Stefano Armenante.

Il 30enne palleggiatore pescarese Lorenzo Piazza ha giocato a Lagonegro, sponsorizzata Basi Grafiche Geosat, nella seconda parte della stagione 2016–2017 (cinque dicembre 2016), proveniente dal Caloni Agnelli Bergamo, sempre in Serie A2.

Lo schiacciatore ricettore belga Francois Lecat, è stato a Vibo nel torneo di Superlega (2017–2018), autore di 203 punti nelle 26 gare disputate e 92 set giocati in regular season.

Il regista Marco Izzo, a Vibo Valentia nel torneo 2017–2018, ha disputato 26 gare e 87 set in regular season, realizzando 8 punti complessivi, dei quali 5 a muro, un ace e due tocchi di seconda.

Il 23 schiacciatore calabrese di Praia a Mare Stefano Armenante, alla terza stagione consecutiva a Lagonegro, è stato a Vibo Valentia nelle stagioni 2018–2019 e 2019–2020, aggregato alla prima squadra, ma ha militato principalmente nella formazione giovanile che disputava il torneo di Serie B.

CACCIA AI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season:

Davide Candellaro – 1 attacco vincenti ai 1500 in carriera (Tonno Callipo Vibo Valentia).

Manuele Lucconi – 14 punti ai 1000 nelle stagioni regolari (Tonno Callipo Vibo Valentia).

DIRETTA TV. La partita sarà visibile in diretta su Volleyball TV, la piattaforma pay di Volleyball World.

PROBABILI FORMAZIONI:

T.C.VIBO VALENTIA: Orduna cap.– Buchegger, Candellaro–Tondo, Terpin–Fedrizzi, Cavaccini (L1). Allenatore: Cesar Douglas

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO: Izzo– Pereira Da Silva, Biasotto Manuel– Orlando Boscardini, Lecat cap.– Panciocco, Di Carlo (L1). Allenatore: Mario Barbiero

ARBITRI: Cappello Gianluca di Siracusa e Spinnicchia Giorgia di Catania

Video check: Durante Claudia di Lamezia Terme (Catanzaro)

Segnapunti Referto Elettronico: Giorla Antonella di Petrizzi (Soverato)

Classifica Serie A2 Credem Banca:

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 29 punti, BCC Castellana Grotte 24, Pool Libertas Cantù 23, Agnelli Tipiesse Bergamo 23, Videx Yuasa Grottazzolina 22, Kemas Lamipel Santa Croce 21, Delta Group Porto Viro 21, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 20, Consoli McDonald’s Brescia 20, Consar RCM Ravenna 18, Tinet Prata di Pordenone 18, Conad Reggio Emilia 17, Cave del Sole Lagonegro 15 punti, HRK Motta di Livenza 5.

1 incontro in più: BAM Acqua S.Bernardo Cuneo, Consoli McDonald’s Brescia.

Programmazione della 1ª giornata di ritorno Regular Season Serie A2 Credem Banca

Venerdì 23 dicembre 2022, ore 20.00

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo – Consoli McDonald’s Brescia 1–3 (18–25/28–30/25–20/24–26/)

Lunedì 26 dicembre 2022, ore 18.00

BCC Castellana Grotte – Videx Yuasa Grottazzolina

Diretta Volleyballworld.tv

Delta Group Porto Viro – Tinet Prata di Pordenone

Diretta Volleyballworld.tv

Agnelli Tipiesse Bergamo – Pool Libertas Cantù

Diretta Volleyballworld.tv

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Cave Del Sole Lagonegro

Diretta Volleyballworld.tv

Conad Reggio Emilia – HRK Motta di Livenza

Diretta Volleyballworld.tv

Kemas Lamipel Santa Croce – Consar RCM Ravenna

Diretta Volleyballworld.tv