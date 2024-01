L’associazione ADDA di Bovalino contro l’amministrazione comunale: “Ancora una volta i fondi sociali destinati ai disabili sono stati persi”

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. L’Amministrazione Comunale di Bovalino che “Ha ristabilito la legalità e la trasparenza dentro e fuori il Consiglio Comunale” continua imperterrita a perdere finanziamenti nel comparto sociale e, quello che e’ piu’ grave, somme destinate ai disabili.

E’ inutile riparlare dei 35 mila euro persi nel 2020 per i Centri Estivi, e’ inutile riparlare dei 30 mila euro del 2021,sempre Centri Estivi, che abbiamo richiesto come Associazione l’intervento del Ministero e che lo stesso si e’ prontamente attivato a richiedere delucidazioni e a tal proposito chiediamo agli Amministratori di Bovalino di erudirci sul rimborso delle somme .I centri estivi 2022 le somme sono state impiegate in “maniera difforme” alle linee guida come ammissione di qualche assessore ad una radio locale, per non parlare dei 200 mila euro persi per la manutenzione degli edifici scolastici, dei 69.058,12degli asili nidi e degli 6950.88 del trasporto disabili del 2022.

La cosa gravissima e’ che da parte del Gruppo Consiliare “Siamo Bovalino” in data odierna ricevo una pec dove a chiare note c’e’ scritto che “Da una verifica effettuata presso gli uffici comunali nessuna procedura è stata effettuata nei termini previsti e che pertanto il finanziamento di €13.914,98 destinato al potenziamento del trasporto degli alunni disabili per il 2023 è andato perso”.

Giova ricordare che come Associazione Adda ci eravamo premuniti di invitare tutti i Comuni beneficiari a impegnare le somme accreditate a Settembre 2023 con una delibera di GM entro il 31.12.2023 specificando importi di tutti i Comuni e invitando ad Emulare il Comune di Caulonia citando determina e delibera!

Ringraziamo i Consiglieri di Siamo Bovalino per aver fatto di tutto affinche’ questo finanziamento non fosse andato perso ma purtroppo ci si scontra con un Presidente del Consiglio Comunale inerte, arrogante e incapace, che nel Consiglio Comunale del 29.12.2023 non ammette un odg inerente la problematica affermando che “Questione è conosciuta da tempo e che si tratta di un contributo assegnato mesi fa” e afferma che le somme sono state già destinate sul bilancio del 2023″(delibera Consiglio Comunale n°54 del 29.12.2023).

La domanda sorge spontanea: Chi afferma il Falso? I consiglieri Comunali di Siamo Bovalino o il Presidente del Consiglio?

Conoscendo i disastri combinati da assessore alle politiche sociali del Presidente come Associazione non abbiamo dubbi!

Questi sono Crimini Sociali, sulla pelle delle persone fragili e indifese e ci rammarichiamo che i genitori, i garanti(Anche se qualcuno in prorogatio come mai non si proferisce parola?) stanno in silenzio.

Di cosa avete paura? Difendere e lottare per i diritti non richiede Coraggio!

Altra domanda dove sono “I consiglieri” preposti allo studio delle politiche sociali?

Vergognatevi se potete e per il bene delle fasce deboli Dimettetevi e andate a casa!