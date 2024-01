All’AbaRc Claudio Ligato, un’eccellenza dell’Haute Couture

Martedì 30 Gennaio, alle ore 10,30, presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Claudio Ligato, head fashion designer per Eliee Saab, porterà la sua esperienza in un prezioso incontro con i giovani studenti dell’Accademia.

Calabrese di nascita, ha studiato al Liceo Artistico “Mattia Preti” di Reggio Calabria. Dopo il diploma si iscrive all’Accademia delle Belle Arti.

Giovanissimo inizia ad ottenere consensi e successi, già a 18 anni, partecipa ad un concorso nazionale, indetto dalla rivista di moda “Taxi”, dove venivano premiati i migliori talenti nel campo del design, e Lui si classifica primo. La giuria era composta, tra gli altri, da Gianni Versace, Luciano Soprani, e Krizia.

Viene poi convocato a Firenze a Palazzo Pitti dove gli viene richiesto di creare l’abito dell’allora prima ballerina della Scala di Milano, Oriella Dorella.

Nella stessa serata, viene contattato e incaricato di curare il settore moda di una grande società giapponese di nome World Company.

Dopo aver collaborato con grandi Stilisti del calibro di Gianni Versace, Jean Paul Gaultier e Krizia, viene contattato da Roberto Cavalli, e diviene ben presto responsabile della Prima linea e della Class Cavalli della Maison.

Successivamente entra a far parte di una delle più grandi Maison al mondo, che si occupa prevalentemente di alta moda: Elie Saab, che veste le più grandi celebrity a livello internazionale come Lady Gaga, Madonna, Julia Roberts, Meryl Streep, Angelina Jolie, Jennifer Lopez, Beyoncé, Rania di Giordania, Rajwa principessa di Giordania moglie dell’erede al trono Husaym, Kate Middleton, Taylor Swift, Sandra Bullock, Penelope Cruz e tante altre.

La società ha sede a Beirut e si divide a creare tra Beirut e Milano, dove riveste la carica di “Stilista e Capo Progettista”.

Eliee Saab, stilista libanese di eccezionale raffinatezza è, secondo la stampa, lo stilista che vende più haute couture nel mondo, grazie all’amore per la cura dei particolari e la sua predilezione per scelte tessili di grande prestigio.

Il suo atelier principale, dedicato alla haute couture, è ancora a Beirut in Libano, paese al quale rimane profondamente attaccato, ma ha anche un atelier a Milano.

Claudio Ligato è un uomo del nostro Sud, un artista riconosciuto a livello internazionale, una risposta a quanti non vogliono credere nella possibilità per i nostri giovani, se sostenuti da talento e determinazione, di raggiungere le massime vette professionali, nella Moda come in genere in qualsiasi ambito, e essere riconosciuti a livello internazionale.

Un’iniezione di fiducia per i nostri studenti, fortemente voluta dal Direttore Pietro Sacchetti, un incontro importante per ‘capire’ le dinamiche di questo settore, oggi al centro dell’interesse nazionale ed internazionale.

L’incontro si terrà in Aula Magna per permettere anche agli studenti degli altri indirizzi dell’Accademia di poter partecipare, perché sempre più la Moda è creatività e Arte, oltre che Design e bravura artigianale di eccellenza, specialmente quando nasce all’interno di un’Accademia di Belle Arti.