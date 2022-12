Reggio, tutto pronto alla Coop “Libero Nocera” per il nuovo corso di assistente educativo

Sempre attenta alle richieste del territorio nel mondo del lavoro, la Cooperativa “Libero Nocera” di Reggio Calabria è pronta a lanciare un nuovo ciclo di formazione dedicato all’importante figura dell’assistente educativo, che partirà intorno alla metà di gennaio 2023.

La cooperativa reggina, da anni, si occupa di servizi socio-educativi-riabilitativi e assistenza a minori/disabili, ed affianca a queste anche altre attività come quella di agenzia per il lavoro e centro di formazione professionale.

Di seguito tutte le informazioni sul corso e sull’iscrizione.

Il corso di formazione di Assistente educativo

Fra i corsi più richiesti degli ultimi anni c’è quello di “tecnico per l’assistenza all’autonomia personale, alla comunicazione e all’inclusione sociale a favore di persone con disabilità – Assistente Educativo”. Per questo motivo, la Libero Nocera ha scelto di organizzare una nuova edizione del corso di formazione.

L’Assistente Educativo per alunni disabili è una figura professionale che si interfaccia con i docenti di classe e la cui attività è complementare a quella dell’insegnante di sostegno:

opera attraverso modalità di intervento differenziate in base all’alunno seguito (vicinanza emotiva, rinforzo, autonomie, motivazione, apprendimenti);

individua strategie per garantire il benessere dell’alunno nel gruppo classe e nel contesto scuola;

contribuisce a delineare e perseguire gli obiettivi didattico/educativi previsti dal P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato).

Il corso di formazione è destinato a max n. 18 corsisti, che abbiano compiuto i 18 anni di età, che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria.

Il corso ha una durata di 600 ore, suddivise in moduli formativi costituiti da 188 ore di formazione in aula e 412 ore di formazione on the job (172 ore di attività pratica + 240 ore di stage).