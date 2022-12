Gerace (RC) eletta “Miglior Piccola Città 2022” da Artribune

Per la Città di Gerace il 2022 si chiude con un importante riconoscimento a livello internazionale. Gerace è stata eletta “Miglior Piccola Città” da Artribune, che l’ha inserita all’interno del “Best of di Artribune” dove si trova “il meglio che è accaduto nel mondo dell’arte nel 2022”.

Artribune ha “scoperto” Gerace grazie alla prima edizione del festival d’arte contemporanea “Art Rizoma” che si è inaugurato a luglio: “Questa rassegna – scrive la redazione di Artribune – ci ha fatto scoprire Gerace, borgo dalla bellezza assoluta e spiazzante nella Calabria Ionica. Auguriamoci che la Fondazione Rocco Guglielmo, organizzatrice dell’evento, sappia continuare nella sua opera di coinvolgimento degli enti locali con l’obbiettivo di far conoscere al resto d’Italia un territorio così straordinario”.

La prima edizione di “Art Rizoma” la rassegna dedicata all’arte contemporanea che si è svolta in 3 località sul territorio calabrese, Gerace, Roccella Ionica e Santa Caterina dello Ionio, è stata ideata come evento annuale, che nell’edizione 2022 curata da Alessandro Romanini ha preso il titolo “8 Minuti dal Sole” – il tempo che la luce del sole impiega a raggiungere la terra. La luce, intesa nelle sue varie declinazioni, è stato il tema della prima edizione ed ha assunto valenze simboliche rilevanti nei luoghi di culto di Gerace e in altri luoghi in cui si è svolta la manifestazione, dove la luce del sole ha inondato i siti offrendo una visione senza ostacoli sulla costa e sul Mediterraneo, “il mare nostrum” culla delle culture d’Europa e d’Africa.

La città di Gerace, per come fortemente voluta dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Pezzimenti, ha ospitato le opere degli artisti che hanno preso parte alla prima edizione di “Art Rizoma” nella Basilica, nella Chiesa di San Francesco d’Assisi, nella Chiesa di Santa Caterina, nella Chiesa dell’Annunziatella, nella Chiesa di San Martino, nella Chiesa di San Michele de’ Latinis.

Artribune è una piattaforma di contenuti e servizi dedicata all’arte e alla cultura contemporanea. Edita da Artribune srl, presieduta da Paolo Cuccia (anche presidente del Gambero Rosso), Artribune, direttore Massimiliano Tonelli, è la più ampia e diffusa redazione culturale del Paese (conta 250 collaboratori in tutto il mondo) e il più seguito strumento d’informazione, aggiornamento e approfondimento in Italia sui temi dell’arte, della cultura e su tutto ciò che vi ruota attorno ed oltre ad essere un web magazine, www.artribune.com, è anche un free press, grazie a una rivista cartacea gratuita stampata in 55mila copie e distribuita in tutta Italia.