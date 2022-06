Una lunga lista di medagliati del Liceo Scientifico “A. Volta” allo Springtime

Giornata di festa giorno 3 Giugno al Liceo Scientifico “A. Volta” dove, a conclusione di un anno che ha finalmente visto una faticosa ripartenza anche per le attività sportive, all’interno del Campus è andata in scena una vera e propria Hall of Fame dello sport scolastico. Si è svolta infatti la premiazione delle squadre vincitrici del “Volta Springtime” e di numerosi studenti che, a vario titolo, si sono distinti durante l’attività sportiva curricolare ed extracurricolare.

La cerimonia che ha voluto, innanzitutto, mettere in rilievo i valori dello sport, fondamentali per la crescita globale dei nostri studenti, ha visto la sua prima luce pubblica, grazie alla volontà e alla determinazione della Dirigente Maria Rosa Monterosso e del Dipartimento di Scienze Motorie.

La manifestazione ha reso meritatamente protagonisti sia il Biennio sia il Triennio delle Classi dell’Indirizzo Sportivo che si sono cimentate in diverse discipline durante il Volta Springtime (Duathlon, Basket, Padel, Calcio a 5, Pallamano, Rugby) presso il Centro Sportivo “Mirabella” il 21 e 22 Aprile scorsi. Ampio spazio è stato dedicato al conferimento di premi speciali, come quello del Fair Play, per le categorie Biennio e Triennio e la proclamazione del primo classificato al Con- corso di giornalismo sportivo “Il dono di Massimo”, Nelson Munanga della IV A Sportiva , per il quale, come da bando, qualora sussistano i requisiti, in palio è stato messo un viaggio a Boston ed un biglietto per assistere ad una finale NBA.

Durante la cerimonia sono stati conferiti riconoscimenti a numerose categorie di studenti: ai Finalisti Nazionali e Regionali dei Campionati Studenteschi ed a tutti gli studenti che hanno partecipato al Gruppo Sportivo Scolastico, agli studenti partecipanti al Progetto CIP e al Progetto Sport Integrato del CSEN. Particolarmente significativa è stata l’attribuzione di riconoscimenti speciali: Premio “TeatroSport” a Nicola Megale della IV B Sportiva (ballerino e coreografo), Premio “Studente atleta dell’Anno” a Angela Briganti II C Sportiva (Karate, 1° posto Coppa Italia Cadette, 3° posto Campionato Italiano Juniores) e Filippo Rosace III D Sportiva (Campione Italiano Assoluto di Kickboxing, disciplina kick light – categoria juniores – 69kg), due alunni che si sono distinti, per meriti scolastici e sportivi, durante competizioni in categorie di livello nazionale, mostrando in forma tangibile agli studenti che è possibile, attraverso lo studio ed il sacrificio, conciliare i doveri scolastici e l’attività agonistica. Per la storia personale e umana, particolarmente emozionante è stata la consegna del Premio “Talento sportivo dell’anno” conferito a Giovanni Rogolino, IV D Nuovo Ordinamento (Vice Campione Mondiale di Kitesurf Strapless Under 21).

Presenti alla manifestazione autorità della politica e dello sport: Paolo Brunetti, Sindaco ff, Carmelo Versace, Sindaco Metropolitano, Marisa Lanucara, Delegata Provinciale CONI Calabria, Caterina Praticò, Direttrice Centro Sportivo Mirabella, Walter Malacrino, Segretario Regionale Sport e Salute, Lucia Farina, Componente di Giunta CIP Calabria, Stefano Maressa, Presidente Consiglio d’Istituto.

Si avvia alla conclusione un anno intenso ma faticoso e questo momento di forte condivisione di tutto il Liceo ha voluto sottolineare il senso di appartenenza e la comunità scolastica, stretta attorno allo sport , ne ha sottolineato la palestra di impegno, dovere e crescita umana.